Runsas vuosi valmisteluaikaa Karsikon marketille

Joensuun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki jatkaa Ruokakesko Oy:n Karsikon markettitontin rakentamisaikaa kahdella vuodella.

Ruokakesko Oy:llä on aikaa rakentaa Karsikon tontille helmikuuhun 2019 asti. Alkuperäisen sopimuksen takaraja on ensi vuoden helmikuussa. Kaupungin jatkoaikapäätökseen sisältyy ehto, että alustavat toteutussuunnitelmat on esitettävä Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä.

Näin tontin omistajalla on noin vuosi aikaa ratkaista, nouseeko Karsikkoon Pielisjoen itäpuolen kasvavien kaupunginosien palveluiden kohentamiseksi kaavailtu hypermarket oheispalveluineen vai ei.

Ruokakesko osti markettitontin Joensuun kaupungilta loppuvuodesta 2012 ja rakentamisajaksi sovittiin kauppakirjassa viisi vuotta. Tontti luovutettiin tarjouskilpailulla ja kaupunki sai tontista yli neljä miljoonaa euroa.

Marketin rakennuspaikka on Ilomantsintien, Oksojantien ja Nyyrikinkadun rajaamalle alueelle.