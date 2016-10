IL: Hollanti pyytänyt "kaikkia tietoja" Buk-ohjuksista - Suomi lähettää virkamiehiä selvittämään asiaa

Hollannin Suomelta pyytämä apu Buk-ohjusten tutkinnassa on erittäin laajaa, Iltalehti kertoo. Lehden mukaan Hollanti on pyytänyt Suomen luovuttamaan "kaikki tietonsa Buk-ohjuksen ominaisuuksista ja tekniikasta".

Iltalehden mukaan tutkijat ovat halunneet verrata Suomen tietoja ohjuksesta Ukrainan antamiin tietoihin. Myös Ukrainalla on Buk-ohjuksia, mutta Suomi on ainoa länsimaa, jolla on ohjuksia käytössään.

Buk-ohjusta koskeva tutkinta tuli julki viime viikolla, kun hollantilainen lehti kertoi Suomen avustaneen MH17-lennon alas ampumisen tutkintaa ohjuksen koeräjäytyksellä.

Tämän jälkeen on käynyt ilmi, että tietoja on pyydetty Hollannin oman rikostutkinnan lisäksi myös kansainvälisen rikostutkinnan käyttöön.

Suomi ei kuitenkaan ole vielä vastannut tuoreimpaan tietopyyntöön. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti asiaan poikkeuksellisesti kantaa selittämällä, ettei Suomi voi välttämättä antaa joitain ohjusta koskevia tietoja rikkomatta asekauppaa koskevia sopimuksia, minkä vuoksi myös Hollannin tietopyyntöön ja tietojen jakamista koskevaan pyyntöön vastaaminen vie aikaa.

Iltalehden tietojen mukaan Suomi on lähettämässä viranomaisvaltuuskuntaa selvittämään ohjusjupakkaa Hollantiin. Ryhmän on tarkoitus vierailla Hollannissa vielä lokakuun aikana, ja matkan tarkoituksena on selvittää hollantilaisten perusteluja laajalle tietopyynnölle ja tietojen jakamispyynnölle.

Lähde:

Iltalehti