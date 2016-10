Tutkija: Vanhustenhoitokulttuuri tarvitsee laitoksissa asennemuutosta

Erkki, 82, muuttaa ympärivuorokautiseen palvelutaloon, koska ei pärjää muistisairautensa takia enää kotona. Hoitohenkilökunta voi ajatella, että taloon on tullut taas yksi uusi hoidokki tai että taloon on tullut Erkki, jolla on iso perhe ja joka on harrastanut ahkerasti hiihtoa ja kalastusta.

– Tässä on iso ero, joka kumpuaa vain asenteista. Hoitajat voivat valita, kohtelevatko he vanhusta ihmisenä vai jonakin kasvottomana potilaana, väitöskirjatutkija Jari Pirhonen Tampereen yliopistosta toteaa.

Laitosmainen vanhustenhoitokulttuuri saa Pirhoselta kritiikkiä.

– Kun tämä Erkki haluaisi nukkua aamulla kymmeneen, niin miksi hänet herätetään joka aamu seitsemältä aamupalalle? Toki aikataulutus on resurssikysymys, mutta paljon on kiinni myös asenteista ja työvuorojäänteistä.

Pirhosen kritiikki kumpuaa hänen tekemistään vanhusten haastatteluista ja havainnoista tehostetun palveluasumisen palvelutalossa mutta myös omista työkokemuksista lähihoitajana. Hänen mukaansa asennemuutosta tarvitsee koko yhteiskunta, joskin suurimmat muutokset on tehtävä käytännön hoitotyössä.

– Kun ihmisiä siirretään laitoksista koteihin, pitäisi muuttaa muutakin kuin nimikkeitä ja rakenteita. Yhä useammin hoitaja menee vanhusten kotiin mutta toimii kuin sairaalassa.

Pirhosen mukaan on epäoikeudenmukaista työntää kaikille ikäihmisille samanlaisia palvelupaketteja.

– Hoivatyön lähtökohtana pitäisi olla, että ikäihminen voisi jatkaa mahdollisimman täysillä omana itsenään elämistä. Oikeudenmukainen, yksilöllinen kohtelu vaatii hivenen perehtymistä jokaisen vanhuksen persoonaan ja tilanteeseen.

