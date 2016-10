VR:n logo löytyi kiinalaisesta verkkokaupasta - "Ilmiselvästi logomme väärinkäyttöä"

Suomen rautatieliikenneyhtiö VR:n logo löydettiin äskettäin erikoisesta paikasta, kertoo Helsingin Sanomien Nyt.fi

Logoa on käytetty kiinalaisen verkkokaupan myymissä huokeissa virtuaalilaseissa. Asia huomattiin Suomen sosiaalisessa mediassa, jossa kiersi maanantai-iltana aiheesta twiitti.

Myynti-ilmoitus löytyy kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban omistamalta Aliexpress-verkkosivustolta. Ilmoitus on huomattu nyt myös Suomen VR Groupissa.

- Siinä on kyseessä ilmiselvä meidän logon – vaikkakin vanhan – väärinkäyttö. Lakiyksikkömme yrittää nyt ottaa yhteyttä valmistajaan ja kieltää sen käytön, kertoo VR Groupin viestintäpäällikkö Mika Heijari Helsingin Sanomille.

Heijari sanoo, ettei kyseessä ole todellakaan ensimmäinen kerta, kun VR:n logoa on käytetty luvatta vastaavanlaisissa yhteyksissä.

- Vr on aika käyttökelpoinen kirjainyhdistelmä, joten meidän vanhaa sekä nykyistä logoa on pyörinyt muun muassa nettisivuilla ympäri maailmaa. Kyllä me sitä mieltä ollaan, että se on ihan laitonta puuhaa. Se on meidän omistama tuotemerkki ja Suomessa se yhdistetään meihin.

Heijarin mukaan VR:n lakiosaston yhteydenotot ovat aiemmissa tapauksissa yleensä tehonneet.