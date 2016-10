Biojäte ohittanut paperin ja kartongin kierrätyksessä

Biojäte on noussut suurimmaksi kierrätettäväksi materiaaliksi ohi paperin ja kartongin, kertoo Jätelaitosyhdistys. Kuntien jätelaitokset kierrättävät yli 400 000 tonnia biojätettä vuodessa. Kymmenessä vuodessa määrä on kaksinkertaistunut. Paperin ja kartongin keräys on Suomessa tuottajien vastuulla, mutta kuntien jätelaitokset tekevät asiassa yhteistyötä.

Jätelaitosyhdistyksen mukaan biojäte on noussut ykköseksi kuntien jätelaitosten investoitua muun muassa biologiseen kierrätykseen. Jätelaitokset yhteistyökumppaneineen ovat investoineet vuosikymmenessä yli miljardi euroa verkostoon, johon kuuluu yli 25 biokaasu- ja kompostointilaitosta sekä kahdeksan jätevoimalaa. Biolaitoksissa kierrätetään kuntien vastuulle kuuluva erilliskerätty biojäte ja voimaloissa hyödynnetään kierrätykseen kelpaamaton jäte energiana sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Yhdistys katsoo, että investoinnit ovat edistäneet nykyaikaista ja tehokasta jätehuoltoa ja vaikuttaneet ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jätelaitosyhdistys on huolissaan hankintalain uudistuksesta. Hallituksen lakiesitys on eduskunnan rattaissa. - Jos hallituksen kaavailemat lakimuutokset toteutuvat, koko maan kattava ja paikallinen jätteenkäsittelyinfrastruktuuri jää vajaalle käytölle ja uhkaa romuttua. Hallitus on kai ymmärtämättään romuttamassa myös hyvää tulevaisuuden kehitystä, sanoo yhdistyksen toimitusjohtaja Riku Eksymä. - Juuri nyt tarvittaisiin vahvaa julkisen toimijan otetta ja investointeja, jotta kiertotalouden tavoitteita voitaisiin paremmin saavuttaa. Lakiuudistuksella halutaan muun muassa parantaa kilpailua. Esitys rajaa selvästi julkisten toimijoiden nykyistä mahdollisuutta myydä palveluitaan markkinoilla. Jätelaitosyhdistyksen mukaan toteutuessaan esitys kriisiyttäisi kuntien vastuulla olevan jätehuollon ja johtaisi asukkaiden jätemaksujen korottamiseen arviolta jopa 30 prosentilla. Yksityisiä jätteenkäsittely-yrityksiä edustava YTP-yhdistys puolestaan pitää lakiesitystä oikeansuuntaisena. Se katsoo, että kuntien jäteyhtiöt aiheuttavat markkinahäiriöitä, kun niillä on lain suoma yksinoikeus huolehtia kotitalouksien jätteistä ja samalla ne tarjoavat markkinoilla palveluitaan muun muassa yrityksille.