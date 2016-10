Kysely: Jussi Niinistö on piirijohtajien suosikki perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi

avasi puolueensa presidenttipelin viime lauantaina, kun myönsi harkitsevansa perussuomalaisten presidenttiehdokkuutta.

Perussuomalaisten piirien puheenjohtajille tehdyn kyselyn perusteella Niinistöllä on muutakin kuin ajoituksellista etumatkaa. Hän olisi kahdeksan piirijohtajan mielestä paras valinta puolueensa presidenttiehdokkaaksi vuoden 2018 vaaleihin.

- Hän on sanansa mittainen mies ja kaiken lisäksi filosofian tohtori. Hän on ministerinä osoittautunut tehtäviään vastaavaa taitoa omaavaksi ja hänellä on valtiomiesmäinen ote asioiden hoitoon, perussuomalaisten Uudenmaan piiriä johtava Pekka M. Sinisalo perustelee.

Muidenkin piirijohtajien Niinistö-perusteluissa korostuvat asiaosaaminen, arvostus yli puoluerajojen, koulutus ja harkintakyky.

Muut mahdolliset perussuomalaisten presidenttiehdokkaat painivat kyselyn perusteella alemmissa sarjoissa.

Kaksi piirijohtajaa nimesi Maria Lohelan puolueensa parhaaksi presidenttiehdokkaaksi.

- Lohelan tämän hetkinen asema on sen verran näkyvä, kun perussuomalaisilla on ensimmäisen kerran eduskunnan puhemiehen paikka. Toiseksi hän on nainen. Meitä syytetään aina junttien porukaksi. Osoitamme, että puolueella on ehdokkaana fiksu, koulutettu nainen. Mikäs sen parempi markkinajuttu meille olisi asiassa, kun käydään presidentinvaaleihin, perustelee Pohjois-Karjalan piiriä johtava Osmo Kokko.

Niinistön ja Lohelan lisäksi kannatusta kyselyssä sai vain sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, jota tarjosi parhaaksi ehdokkaaksi oman, Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jari-Pekka Teurajärvi.

Eduskuntaryhmää johtavan Sampo Terhon tilanne ei ole presidenttipelissä aivan niin huono kuin kyselyn luvuista voisi päätellä.

Pari piirijohtajaa pallotteli vastauksessaan Terhon ja Niinistön välillä, mutta päätti lopulta nimetä mielestään parhaaksi ehdokkaaksi Niinistön.

Puolueen perustajiin kuuluva Raimo Vistbacka ei halunnut nimetä parasta perussuomalaisehdokasta ennen kuin presidentti Sauli Niinistö kertoo jatkoaikeistaan.

Perussuomalaisten pitää Vistbackan mukaan vielä kerran käydä tarkasti läpi, kannattaako omaa ehdokasta asettaa lainkaan, jos Niinistö pyrkii jatkokaudelle.

- Kampanjointi on silkkaa rahan tuhlausta, jos lopputulos on etukäteen selvillä, Etelä-Pohjanmaan piiriä johtava Vistbacka perustelee.

Niukka enemmistö eli kahdeksan 15:stä pitää tätä hyvin todennäköisenä tai melko todennäköisenä kehityksenä.

- Kukaan puolueessamme ei ole profiloitunut lähellekään täyttämään johtotyhjiötä, vaikka Timo Soini on tilaa siihen antanut. Uskon, että presidenttiehdokkuudella on paljon suurempi vaikutus asiaan kuin jossain toisessa puolueessa vastaavassa tilanteessa, perustelee Kainuun piiriä johtava Mikko Polvinen, joka pitää melko todennäköisenä, että presidenttiehdokkaasta tulee myös puolueen seuraava puheenjohtaja.

Jussi Niinistö kertoi viime lauantaina MTV:n haastattelussa, että harkitsee puolueensa presidenttiehdokkuutta. Jo pidempään on ollut tiedossa, että puolueen puheenjohtaja Timo Soini ei lähde presidenttiehdokkaaksi vuoden 2018 vaaleihin. Vaalien ensimmäinen kierros on heti 2018 tammikuussa.

Niinistö mainitsi samassa haastattelussa hyvinä ehdokaskandidaatteina myös Maria Lohelan ja Sampo Terhon.

Sunnuntaina myös Lohela ja Terho kertoivat STT:lle harkitsevansa mahdollista presidenttiehdokkuutta. Terho on viitannut asiaan aiemminkin.

Perussuomalaiset valitsee presidenttiehdokkaansa todennäköisesti ensi kesän puolue­kokouksessa.