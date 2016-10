Animalia haastaa kansanedustajia parsinavetoista - vastauksena hiljaisuus

Eläinten oikeuksiin keskittyvä Animalia-järjestö nostaa eilisestä alkaen vietetyn eläinten viikon aikana parsinavetat valokeilaan. Sen vuoksi järjestö on haastanut kansanedustajat kertomaan kannastaan parsinavettoihin Twitterissä tunnuksella #Lainsuojaton.

Keskiviikkoaamuna vastauksia haasteeseen on kertynyt nolla. Kampanjasta on toistaiseksi lähinnä kerrottu eteenpäin jakamalla viestiä.

Animalia haluaa muistuttaa "Päästetään naudat irti!" -kampanjallaan ajamastaan parsinavettojen kieltämisestä, jonka sisältymisestä valmisteilla olevaan uuteen eläinsuojelulakiin ei sen mukaan ole toistaiseksi selkeää kantaa. Animalian mukaan uuden lain pitää yleisesti "turvata eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, itseisarvon kunnioittaminen ja kieltää tarpeetonta kipua aiheuttavat toimet".

- Haluamme lisätä keskustelua eläinsuojelulain uudistuksesta nyt, kun on viimeinen tilaisuus vaikuttaa siihen. Parsinavettakielto on suuri lakia koskeva kysymys, joten eläinten viikko on oikea aika vaatia kansanedustajilta siihen vastauksia, kampanjavastaava Veikka Lahtinen Animaliasta sanoo.

Vaihtoehtona parsinavetoille on pihattomainen navetta, jossa lehmät voivat oleilla vapaasti laumassa. Pihatot eivät kuitenkaan ole suosittuja, koska ne lisäävät työtä ja kustannuksia tiloilla ja edellyttävät usein suurempaa yksikkökokoa.

Parsinavettoja on puolustettu tehokkuuden lisäksi esimerkiksi sillä, että ne estävät lehmälauman vaaratilanteita. Parsinavettoja käyttävät tuottajat voivat ulkoiluttaa lehmiä myös talvikaudella.

Parsinavetassa eläimet ovat kaulastaan kytkettyinä pitkään parteen. Kytkentä rajoittaa lehmien liikkumista merkittävästi, käytännössä eläimet voivat vain käydä makuulle tai nousta seisomaan. Animalian mukaan parsinavetassa eläimet jäävät paitsi sosiaalisesta kontaktista lajikumppaneihinsa, eivätkä ne pysty kunnolla puhdistamaan itseään.

Lain mukaan parsinavettojen lehmät on päästettävä kesäisin ulkoilemaan 60 päiväksi.

Valtaosa suomalaisista navetoista on parsinavettoja.