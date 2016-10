Rusi epäilee Johan Bäckmanin kaataneen Alexander Stubbin

Alpo Rusi pitää mahdollisena, että Alexander Stubb saattoi joutua luopumaan viime kesänä kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja valtiovarainministerin salkusta osittain dosentti Johan Bäckmanin parjauskampanjan vuoksi.

- Stubbille tuli noutaja kesän 2016 puoluekokouksessa. Varmasti syitä oli Stubbissa itsessäänkin, mutta vaikea on todistaa, etteikö ulosheitossa olisi ollut mukana vierasta voimanlisää, Rusi pohtii uutuuskirjassaan.

Keskiviikkona julkistetun Yhdessä vai erikseen - Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka tienhaarassa -kirjan mukaan Bäckman leimasi Stubbin CIA:n agentiksi ja Yhdysvaltojen etujen edistäjäksi.

- Kokoomus teki Lappeenrannan puoluekokouksessa omat ratkaisunsa. Niihin minulla ei tietenkään ole huomauttamista, vaikka itse kannatin uudeksi puheenjohtajaksi Elina Lepomäkeä, Rusi sanoo.

Suomeen on saapunut parissa vuodessa noin 35 000 pakolaista lähinnä sota-alueilta Syyriasta, Irakista ja Afganistanista. Rusin mukaan pakolaisvirran mukana on saattanut tulla vieraan vallan urkkijoita.

- Puolan tiedustelulaitos on väittänyt lähteisiinsä nojautuen, että Venäjä on pakolaisten mukana siirrättänyt EU:n alueelle 'illegaaleja', joiden tehtävänä on olla 'silminä ja korvina' Venäjän tiedustelulle. Suomi on tuskin välttänyt täysin tämän ilmiön, Rusi kirjoittaa.

Kirjassaan hän arvostelee myös Yleisradiota kritiikittömästä suhtautumisesta Venäjän vallanpitäjiin. Rusin havaintojen mukaan Yle on esimerkiksi luonut Venäjän presidentti Vladimir Putinista urheilullisen ja hyväntahtoisen valtiomiehen kuvaa saman aikaan kuin muualla mediassa Putinista on puhuttu ihmisoikeusloukkauksista tai malesialaisen matkustajakoneen alas-ampumisesta mahdollisesti vastuussa olevana valtiojohtajana.

- Yksi syy Ylen heikkoon uutisointiin Venäjästä on se, että haastateltavina on käytetty usein Aleksanteri-instituutin tutkijoita, jotka ovat aika systemaattisesti erehtyneet Venäjän kehityksen arvioinnissa, Alpo Rusi väittää.