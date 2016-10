Alpo Rusi: Urho Kekkonen tarjosi Lappia Neuvostoliitolle sotilaskäyttöön vuonna 1972

Valtiotieteen tohtori Alpo Rusin mukaan presidentti Urho Kekkonen saattoi jopa syyllistyä maanpetokselliseen toimintaan alkuvuodesta 1972. Rusi paljastaa uudessa kirjassaan, että Kekkonen nähtävästi teki aloitteen sotilasjohtajien salaisista neuvotteluista Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Niissä neuvoteltiin sopimuksesta, jonka perusteella puna-armeija voisi käyttää Lappia vapaasti joko hyökkäyksessä tai puolustuksessa Ruotsia eli käytännössä Natoa vastaan.

Kirja paljastaa, että presidentti Kekkonen käski aloittaa salaiset neuvottelut asiasta Neuvostoliiton sotilasedustajien kanssa vuonna 1972. Keskustelut käytiin hyvin pienessä piirissä - Suomessa niistä tiesi Kekkosen lisäksi vain kolme kenraalia.

- Kekkonen syyllistyi mahdollisesti jopa maanpetokselliseen menettelyyn, otettuaan suuren riskin neuvottelujen käynnistämisessä joko suoraan tai epäsuorasti. Presidentillä ei ole nykyisin eikä ollut 1970-luvullakaan oikeutta aloittaa sotilaallisia neuvotteluja ja pitää ne salassa. Asia olisi vaatinut hallituksen päätöksen, Rusi korostaa.

Hänen mukaansa Urho Kekkosen toiminnan taustalla saattoi ehkä olla kansainvälisen tilanteen väärän analyysin ohella myös terveydelliset syyt.

- Tässä törmätään Kekkosen sairauskertomukseen. Oliko hän enää vuonna 1972 tehtäviensä tasalla vai näkikö hän uhkakuvia, jotka eivät olleet enää realistisia? Vaikuttiko joku hänen ratkaisuihinsa?

Neuvotteluja koskevat tietonsa Alpo Rusi on saanut Ruotsista:

- Lähteeni on ruotsalainen Jan Leijonhielm, joka on arvostettu Venäjän asiantuntija. Hän on puolestaan on saanut luotettavalta taholta tiedon, että kyseinen Kekkosen toiminta on taltioitu Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon arkistoon, Alpo Rusi kertoo.

- Toisaalta myös Matti Lukkarin elämäkerta Lauri Sutelasta vuodelta 2003 ikään kuin johdattelee tähän johtopäätökseen.

Pitkän diplomaattiuran tehneen Alpo Rusin kirja Yhdessä vai erikseen - Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka tienhaarassa (Docendo) julkistettiin keskiviikkoaamuna Helsingissä. Teos käsittelee Suomen ja Ruotsin yhteistä historiaa ja maiden turvallisuuspolitiikan käänteitä 2000-luvulla. Pohdinnalle luo taustan Venäjän ja lännen kärjistynyt konflikti.

Rusi uskoo, että tieto Kekkosen ja Neuvostoliiton salaisista neuvotteluista vuosi Varsovan liiton kautta Ruotsille. Sen edustajat eivät tiettävästi kuitenkaan ottaneet asiaa esille suomalaisten kanssa.

Alpo Rusi arvioi, että salaisissa neuvotteluissa Neuvostoliitto sai selville kaiken olennaisen Suomen puolustusvoimista ja sen strategiasta.

Kirjassa tuodaan esille myös uusi tieto, miksi Saksan entinen liittokansleri Helmut Schmidt lopetti yhteydenpidon Suomen pitkäaikaisimman pääministerin Kalevi Sorsan kanssa 2000-luvun alussa.

Rusin mukaan Sorsasta muodostui kylmän sodan kaudella yksi tärkeimmistä Neuvostoliiton valtiollisen turvallisuuspoliisi KGB:n huippuyhteyksistä Länsi-Euroopassa. Hänet oli Washingtonissa leimattu KGB:n "korkean yhteysluokan” kontaktiksi".

Sen vuoksi Helmut Schmidt pani välit poikki Sorsaan vuonna 2003, kun tämä yritti selittää kirjeenvaihdossa, että "Suomen Suojelupoliisi voi pestä maineeni".

- Schmidt totesi elämäkertaansa kirjoittavalle Michael Schwelinille: ,’Tämä haisee. En vastaa enää hänen kirjeisiinsä’.

Rusin mukaan Sorsan maineen taustalla oli muun muassa yhteistyö KGB kanssa ja Sorsan toiminta Sosialistisessa Internationaalissa.