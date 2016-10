Yliopistotutkija: Olemme somessa kuin auton ratissa

Poliisi esittelee vanhaa Taunusta kaupungin keskustassa. Auton luo kävelee mies, joka huutaa pää punaisena:

– Eiks siellä Kekkoslovakiassa oikeasti kukaan teistä pässeistä tajua, missä ahdasmielisessä junttilassa te elätte?

Lähistöllä poliittinen puolue linjaa kantaansa leikkauksiin.

– S******* sekasikiöiden lauma! joku ohikulkija mylvii tapahtumateltassa.

Emme ole kadulla vaan sosiaalisessa mediassa. Keskusteluilmapiiri on tosin kärjistynyt muuallakin yhteiskunnassa, Helsingin yliopiston tutkija Janne Matikainen tuumaa.

– Psykologien mukaan aggressiivisuus kumpuaa siitä, kun henkilön mielestä ympäristö vaikuttaa pelottavalta tai hankalalta. Aggressio on tapa reagoida ympäristöön, sosiaaliseen mediaan erikoistunut Matikainen kertoo.

– Osa niin sanotuista vihakirjoituksista on trollausta ja kiusantekoa. Touhu on kuin viihdettä. Joidenkin mielestä on hauska ärsyttää ja provosoida, Matikainen sanoo.

Jos internetin keskustelupalstalla saa kirjoittaa kasvottomana nimimerkillä, trollaaminen ja riehuminen on jossain määrin kenties ymmärrettävämpää.

Vaikka Facebookiinkin voi tehdä tekaistun profiilin, jotkut sanasotivat omalla nimellään ja naamallaan. Sinänsä rohkeaa.

– On yllättävää, että jotkut kirjoittavat hyvin vihaisesti avoimella profiililla. Ehkä käyttäjä kokee, että hän on ruudun takana turvassa.

– Moni onkin verrannut sosiaalisessa mediassa keskustelua liikenteessä olemiseen. Eihän auton kuljettajakaan ole teillä täysin tunnistamaton, mutta silti ratissa suhtaudutaan aggressiivisemmin toisiin. Autokin luo jonkinlaisen suojan tunteen, Matikainen jatkaa.

