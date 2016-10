Juhani Suomi tyrmää Alpo Rusin Kekkos-väitteet

Kekkos-tutkija, professori Juhani Suomi tyrmää täysin Alpo Rusin uutuuskirjan tiedot ja tulkinnat presidentti Urho Kekkosen toiminnasta. Suomen mukaan kirjassa on sekoitettu tosiasiat ja tapahtumien kulku ja näin luotu tarkoituksella ikävää kuvaa Kekkosesta.

- Kirja on hirveä sekasotku. Siinä pyritään vain luomaan mielikuvaa, että nyt on taas oltu totaalisesti rähmällään ja syyllistytty johonkin maanpetokseen, Suomi päivittelee.

Hänen mukaansa Lapin luovuttamista Neuvostoliiton sotilaskäyttöön ei käsitelty lainkaan suomalaisten ja neuvostoliittolaisten välisissä neuvotteluissa 1970-luvulla.

- Asiasta keskusteltiin ainoastaan tammikuussa 1971 järjestetyillä epävirallisilla illallisilla, joihin osallistui muutama henkilö. Kekkonen ei ollut paikalla.

Juhani Suomi kertoo, että Rusin kuvaamien neuvottelujen tosiasiallisen sisältö oli pohtia, mitä Suomi ja Neuvostoliitto voisivat tehdä etukäteen mahdollisen sodan estämiseksi.

- Suomalaiset katkaisivat neuvottelut siinä vaiheessa, kun ne rupesivat muistuttamaan YYA-konsultaatiota.

Pitkän diplomaattiuran tehneen valtiotieteen tohtori Alpo Rusin kirja Yhdessä vai erikseen - Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka tienhaarassa julkistettiin keskiviikkona Helsingissä.

Kirjan mukaan presidentti Urho Kekkonen saattoi jopa syyllistyä maanpetokselliseen toimintaan alkuvuodesta 1972. Rusi väittää, että Kekkonen nähtävästi teki aloitteen sotilasjohtajien salaisista neuvotteluista Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Kirjan mukaan niissä neuvoteltiin sopimuksesta, jonka perusteella puna-armeija voisi käyttää Lappia vapaasti joko hyökkäyksessä tai puolustuksessa Ruotsia eli käytännössä Natoa vastaan.

Alpo Rusin väitettä Kekkosen syyllistymisestä mahdollisesti maanpetokseen Juhani Suomi pitää törkeänä toimintana.

- Nyt joku voisi perustellusti kysyä Kekkosen kunnian perään ja tiedustella, onko Rusi syyllistynyt herjaukseen, Suomi sanoo.

Hän syyttää Rusia myös lähdekritiikin puutteesta.

- Rusin lähteenä on ruotsalainen Jan Leijonhielm. Kirjan mukaan hänelle on luotettava mies kertonut, että Säpon arkistossa on jotain tietoja. Kukaan ei ole kuitenkaan pääsyt näitä tietoja katsomaan, koska ne ovat salaisia, Juhani Suomi kuvailee.

Hän pitää myös epätodennäköisenä, että Säpon arkistossa moisia tietoja edes olisi.

Suomi ihmettelee, että Rusi ei ole käyttänyt lähteenään hänen kirjoittamaansa elämäkertaa Urho Kekkosesta.

- Asioiden oikea ja tarkka kulku löytyy kirjastani Taistelu puolueettomuudesta. Kun sieltä lukee sivun 671 ja sivut 686-690, niin saa selville, mitä oikeasti on tapahtunut.