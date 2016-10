Cannonballin pomo syytteessä törkeästä talousrikoksesta

Moottoripyöräjengi Cannonballin pomolle ja viidelle muulle miehelle luettiin keskiviikkona syytteet talousrikoksista Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan pomo oli yhdessä rikoskumppaninsa kanssa ostanut maksukyvyttömäksi ajautuneen rakennusliikkeen käyttämällä bulvaania eli henkilöä, joka toimi kulissina todellisille omistajille.

Heidän epäillään lypsäneen yhtiöstä yli 200 000 euroa ja muuta omaisuutta ennen yhtiön konkurssia. Kupatun yhtiön velat olivat vajaat 370 000 euroa sen varallisuutta suuremmat.

Toiminnasta epäillään aiheutuneen vahinkoa yhtiön velkojille.

Cannonball-pomo ja toinen mies ovat syytteessä törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja rekisterimerkintärikoksesta. Neljää muuta syytetään muun muassa avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen.

Syyttäjä uskoo, että jengipomo ja hänen rikoskumppaninsa muun muassa siirsivät varoja rikoskumppanin ja kolmen avunannosta syytetyn tileille. Avunannosta epäillyt nostivat rahat ja palauttivat ne syyttäjän mukaan takaisin pääepäillyille palkkiota vastaan.

Epäillyt rikokset tapahtuivat vuonna 2014.

Kauppakirjojen perusteella kummatkin yhtiön alkuperäisistä omistajista olivat myyneet osuutensa yhtiöstä bulvaaniksi syytetylle miehelle euron kauppahintaan. Poliisi löysi kauppakirjat syytetyn oleskelupaikasta.

Esitutkinnassa epäilty sanoi olevansa bulvaani ja kertoi, ettei ymmärrä talousasioista mitään.

Helsingissä on tutkinnassa toinen talousrikosjuttu, jossa muun muassa Cannonballin pomo on epäiltynä. Poliisi on kertonut epäilevänsä, että kymmeniä toimimattomia pöytälaatikkoyhtiöitä on käytetty perusteettomien arvonlisäveropalautusten hakemista varten.

Poliisi on kertonut aiemmin, että vyyhdessä on huijattu yli miljoona euroa. Rikosvyyhteä on tutkittu muun muassa törkeinä petoksina ja identiteettivarkauksina.