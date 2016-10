Sähköiset ylioppilaskokeet sujuivat teknisesti odotettua paremmin

Tämän syksyn sähköiset ylioppilaskokeet saatiin maanantaina päätökseen, kun kokelaat suorittivat lyhyen saksan kokeen.

Tänä syksynä ylioppilaskokeita kirjoitettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti. Kaiken kaikkiaan sähköisesti kirjoitettiin neljä ainetta.

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä on tyytyväinen sähköisten kokeiden kulkuun. Hän kertoo, että kokeet on saatu tehtyä kaikissa kouluissa ja vastaukset on saatu talteen arviointia varten. Palaute kokeista on ollut pääosin hyvää.

- Kokelaat ovat kiitelleet sähköistä koetta muun muassa siitä, että kirjoittaminen on aiempaa helpompaa, kun tekstiä pystyy muokkaamaan jälkikäteen. Saimme myös viime keväänä pidetystä harjoituskokeesta runsaasti hyvää palautetta, Vähähyyppä kertoo.

Sähköistämishankkeen projektipäällikkö Matti Lattu kertoo ylioppilastutkintolautakunnan saaneen odotettua vähemmän tukipyyntöjä sähköisten kokeiden aikana.

- Olimme varmuuden vuoksi varautuneet runsaaseen tukipyyntöjen määrään etenkin maantieteen kohdalla, koska se oli järjestyksessä ensimmäinen sähköinen koe. Yhteydenottoja tuli kuitenkin odotettua vähemmän, ja jokainen ongelma saatiin ratkaistua nopeasti, Lattu summaa.

Tukipyynnöt liittyivät muun muassa varapalvelimien toimintaan ja kielten kokeiden audiomateriaalien kuuluvuuteen. Suurta haittaa ei kokelaille kuitenkaan aiheutunut, ja menetetty aika kompensoitiin kokelaille pidentämällä vastausaikaa menetetyn ajan verran.

Syksyn sähköisiin kokeisiin ilmoittautui yhteensä 3078 kokelasta, joista 2989 jätti koesuorituksen arvosteltavaksi. Yhteensä 89 keskeytti tai ei saapunut kokeeseen ollenkaan.

Keväällä 2019 kaikki ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan sähköisesti. Seuraavaksi sähköistyvät psykologia, yhteiskuntaoppi sekä ranska (pitkä ja lyhyt oppimäärä).