Loma-Kolin rinteiden sulkeminen oli pettymys monille

PKO:n tiedotteen lupaus matkailun uusista vetonauloista ei ilahduta ainakaan Loma-Kolin Portin ja Kolikeskuksen omistajaa Jukka Sunista.

Hän rakennuttaa Loma-Kolille lähes miljoona euroa maksavaa monitoimihallia. Hänen yhtiöillään on alueella 250 petipaikkaa ja Karjalan Matkailun perintönä tulleet rakennuspaikat. Rinteet ovat PKO:n.

Suninen sanoo, ettei keneltäkään Loma-Kolin yrittäjältä ole kysytty, tuletteko kimppaan pyörittämään rinteitä.

– Me olemme kyllä kysyneet, ovatko rinteet myytävänä tai vuokrattavana. On vastattu, että palataan myöhemmin asiaan, Jukka Suninen luonnehtii.

PKO:n toimialajohtaja Mikko Hautasaari viittaa meneillään oleviin neuvotteluihin Loma-Kolin kehittämisestä, eli keskusteluja käydään yhden tahon kanssa kerrallaan.

Osuuskauppa suunnittelee Loma-Kolille muun muassa luontomatkailupalveluita.

Kolilla asuva yrittäjän Sulo Eskelisen mielestä luontomatkailu ei ole bisnesmielessä kovin tuottoisaa. Hän olisi toivonut, että joku muu olisi voinut pyörittää Loma-Kolin rinteitä, jos PKO ei sitä tee.

Kolin hiihtokoulun johtaja Vesa Turkia pelkää, että Loma-Kolin rinteiden sulkeminen vie asiakkaita vääjäämättä myös jyrkempien rinteiden Ukko-Kolilta.

Turkia sanoo, että erilaiset rinneprofiilit ovat laskettelijoille itsestäänselvyys. Kymmenen kilometrin etäisyydellä sijaitsevat rinteet ovat täydentäneet toisiaan.

Yksi hiihtokoulun opettajista, Juri Sevrjukov, mainitsee pitäneensä aloittelijatunnin Ukko-Kolilla.

– Koin, että se oli todella vaarallista.

Loma-Kolilla on seitsemän valaistua rinnettä, joista pisin on vähän yli kilometrin. Siellä on kolme lastenrinnettä, snowpark, välinevuokraamo, ravintola ja hiihtokoulu. PKO:lla on ollut talvisin kymmenkunta kausityöntekijää Loma-Kolilla.

