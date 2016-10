Kokoomus-meppi: Suomi käy kauppaa massamurhaajien kanssa

Teppo Koskinen

Suomi on tehnyt tietoisen valinnan käydä kauppaa massamurhaajien kanssa, kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kirjoittaa blogissaan.

Kirjoitus on julkaistu Iltalehden blogipalvelussa.

Monien muiden maiden ohella Suomi käy kauppaa Iranin kanssa, jonka vallanpitäjät ovat Sarvamaan mukaan "antaneet suoria määräyksiä tai vähintään suoran hyväksyntänsä kymmenien tuhansien ihmisten murhaamisesta".

- YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenvaltiot eli Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska ja Yhdistyneet kuningaskunnat siunasivat Iranin mullahien tekemät loputtomat ihmisoikeusrikokset keväällä 2015. Tuolloin lyötiin kättä päälle ydinaseteknologiaa rajoittavasta puitesopimuksesta Iranin hirmuhallitsijoiden kanssa. Mukana oli myös Saksa ja koko Euroopan unioni. Kesällä 2015 purettiin monia Iraniin kohdistuneita talous- ja kauppapakotteita.

- Viikunanlehtenä markkinoitiin ajatus, jonka mukaan Iranin nykyinen presidentti Hasan Ruhani on ”maltillinen” ja jopa ”uudistusmielinen”, Sarvamaa kirjoittaa.

Tämän jälkeen suomalaiset ovat hieroneet kauppaa suoraan hirmuteoista vastuussa olevien ihmisten kanssa, Sarvamaa huomauttaa. Hänen mukaansa esimerkiksi Iranin oikeusministeri on kertonut olevansa ylpeä yli 30 000 iranilaisen joukkoteloitukseen osallistumisesta.

Joukkoteloitusten keskeyttämisen estäneitä ja ne laillisiksi todenneita ihmisiä toimii nykyään esimerkiksi valtionyritysten johdossa.

- Oleellista on se, että teloitusten toimeenpanoon osallistuneet ihmiset on systemaattisesti palkittu korkeilla viroilla ja niiden mukana seuraavalla varallisuudella ja koskemattomuudella. Heidän asemastaan päättää viime kädessä Iranin hengellinen johtaja Ali Khamenei, joka on siunannut edeltäjänsä, Ruhollah Khomeinin edellä mainitut, fatwalla määräämät joukkomurhat. Samaan aikaan ”maltillinen” presidentti Ruhani on kiihdyttänyt teloitusten tahtia ja määrää niitä tehtäväksi nyt ennätysvauhdilla, Sarvamaa kirjoittaa.

- Että sellaisten kavereiden kanssa sitä kauppaa tehdään.

Lähde:

Iltalehti

http://blogit.iltalehti.fi/petri-sarvamaa/2016/10/06/joku-tolkku-pitaa-olla/