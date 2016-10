Kontrollifriikin tunnustuksia - Cheek avaa elämäänsä kirjassa yllättävän paljon

Räppäri Cheek eli Jare Tiihonen on viime vuosien suursuosionsa ajan ollut koko ajan mediamyönteinen mutta silti hyvin tarkka julkisuuskuvastaan. Siksi onkin yllättävää, miten avoimesti hän ruotii yksityiselämänsä pimeitä puolia tuoreessa JHT – Musta lammas -elämäkerrassa.

Toimittaja Mikko Aaltosen kirjoittaman teoksen paljastuksista suurin on se, että artisti kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Sairaus on ilmennyt vuosien varrella masennusjaksoina sekä ahdistus- ja paniikkikohtauksina, ja sen hallinta on vaatinut sekä lääkitystä että terapiaa.

Cheek on käsitellyt sairauttaan ja sen aiheuttamia mielialan aaltoiluja useissa teksteissään, kuten uusimman Alpha Omega -levyn kappaleissa Keinu ja Valot sammuu.

Tiihosen ”kontrollifriikkeys” on näkynyt hänen jo 15 vuotta kestäneen levyttävän artistin taipaleensa aikana esimerkiksi siten, että hän on halunnut pitää uransa alkupuolelle albumiensa äänityksissä ja tuotantoprosessissa kaikkia lankoja omissa käsissään. Useat kirjassa haastatellut musiikkialan vaikuttajat kertovat, että suursuosiota edeltäneissä tee-se-itse-levytyksissä oli havaittavissa enemmän tahtoa kuin taitoa, mutta Tiihosen palava kunnianhimo sekä keikoilla säteillyt lavakarisma tekivät vaikutuksen kerta toisensa jälkeen.

Elämäkerran paljastuksiin lukeutuvat myös kertomukset väkivallasta, alkoholinkäytöstä ja naissuhteista.

