Uuden munuaisen saanut Esa Pietarinen: "Syvissä vesissä tuli uitua"

Elinsiirtopotilaan odotus päättyy puhelinsoittoon.

Munuaisten rakkulatautia 1990-luvun lopulta sairastaneelle Esa Pietariselle, 58, puhelu tuli viime huhtikuussa.

Päivystävä lääkäri ilmoitti, että pitäisi tulla tutkimuksiin. Sopiva munuainen saattaisi olla tarjolla.

– Silloin kohahti päässä. Ajattelin lehtimyyjän soittavan.

Ennen keväistä leikkausta Pietarinen eli kierteessä, jossa hän poisti kehostaan ylimääräiset nesteet kotidialyysillä neljän tunnin välein. Nyt hän selviää lääkityksellä ja säännöllisillä kontrolleilla.

Munuainen on toiminut moitteettomasti.

– Suorastaan ärhäkästi, Pietarinen nauraa.

Tulevaisuus suunnitelmineen on taas olemassa.

– Ei sitä tajunnutkaan, miten syvällä sairastaessa tuli uitua.

Elinten saaminen on sattumankauppaa, ja siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Viime vuonna siirtoon lähti Pohjois-Karjalasta yksi potilas. Tänä vuonna leikkauksia on tehty jo yhdeksän. Keinomunuaishoidossa on tällä hetkellä 45 potilasta, osa heistä niin iäkkäitä ettei siirrännäistä harkita.

