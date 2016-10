Irtisanominen sairauslomalla ihmetyttää: "Tässä on kiitos työurasta"

Joensuun kaupungilla vuodesta 1978 lähtien työskennellyt Jarmo Rummukainen, 56, sai syyskuussa kaupungilta kirjeen, jossa Rummukaista pyydettiin tulemaan kuultavaksi irtisanomistaan koskevassa asiassa.

Kutsun mukaan Rummukaista oltaisiin irtisanomassa työntekijän henkilöön liittyvin irtisanomisperustein. Rummukaisen tapauksessa perusteena on, ettei hän työnantajan näkemyksen mukaan kykene enää selviytymään työtehtävistään.

Rummukainen on pitkällä sairauslomalla.

Hän sai viime vuoden heinäkuussa sydäninfarktin ja on siitä lähtien ollut poissa töistä. Raskaista kunnossapitopuolen töistä Rummukainen sai siirron sisäisen postin jakoon, jossa hän ei ole vielä ehtinyt aloittaa työkokeilua. Sairauslomaa lääkäri on määrännyt jatkettavaksi elokuuhun 2019 asti.

– En hyväksy irtisanomista. Olen ollut töissä eri tehtävissä kaupungilla 38 vuotta, ja tässä on kiitos. En ole ainoa, joka on irtisanottu tällä perusteella, Rummukainen ihmettelee.

Vaikka sairaus ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä peruste irtisanomiselle, pitkittyessään se voi olla.

Turun yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskisen mukaan muilla työntekijöillä kuin valtion virkamiehillä riittävä peruste on se, että työkyky on vähentynyt niin olennaisesti tai pitkäaikaisesti, ettei työnantajan voi kohtuudella edellyttää työ- tai virkasuhteen jatkamista.

Jos työkyvyttömyys johtuu yhdestä sairaudesta, josta on annettavissa selkeä ennuste, on työnantajan Koskisen mukaan yleensä odotettava vuosi ennen kuin irtisanomista pidetään perusteltuna.

Jos taustalla on useammista syistä johtuvia sairauspoissaoloja, on kohtuullisen ajan määrittely jo hankalampaa. Koskisen mukaan nyrkkisääntö on, että jos työntekjä on ollut kolmen vuoden aikana poissa lähes puolet työajasta, irtisanominen on perusteltua.

Tapaukset ovat kuitenkin yksilöllisiä: joskus irtisanomiseen on perusteet aiemmin, joskus työnantajan on seurattava mahdollista paranemista pidempään.

– Raja on tullut koko ajan alaspäin. Vielä kymmenen vuotta sitten rajana pidettiin reilusti yli puolta työajasta, nyt se on mennyt lähes puoleen työajasta, Koskinen sanoo.

SAK:n lakimiehen Anu-Tuija Lehdon mukaan tapauksia myös puidaan usein oikeudessa.