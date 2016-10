Ihmisoikeusjärjestö: Poliisin voimakeinojen käyttö jää pimentoon

kerro riittävän avoimesti voimankäytöstään. Poliisin toimintaa on vaikea arvioida, koska esimerkiksi ampuma-aseiden ja etälamauttimien tarkemmasta sääntelystä ei kerrota julkisuuteen, sanoo Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio Sunnuntaisuomalaiselle.

– Voimankäytön perusperiaatteet on säädetty laissa, mutta voimankäyttövälineiden yksityiskohtaisempi sääntely perustuu poliisin sisäisiin ohjeisiin. Ulkopuolisen ei ole helppo arvioida käytäntöjä, Aarnio sanoo.

Myös poliisin voimankäytön tilastointi on osoittautunut puutteelliseksi. Vaihtelevien kirjaamistapojen takia esimerkiksi poliisin ampuma-aseen käytöstä on vaikea saada luotettavaa kuvaa.

Poliisiammattikorkeakoulu selvittää nyt ensimmäistä kertaa, millaisissa tilanteissa voimakeinoja käytetään ja miksi. Tuloksia luvataan ensi keväänä.

Epätarkkuuksista huolimatta tilastot osoittavat, että poliisin voimankäyttö on lisääntynyt 2000-luvulla. Viime vuonna poliisi käytti voimaa 5 700 kertaa. Yleisin keino on kahlitseminen.

Poliisihallituksen tietojen mukaan poliisi on ampunut kuusi ihmistä 2000-luvulla. Orimattilassa. Alustavien tietojen mukaan poliisi pyrki pelastamaan naisen hengen ampumalla tätä puukottaneen miehen.

Yleisellä tasolla poliisin voimankäytön lisääntymistä selittää se, että poliisi kohtaa entistä enemmän väkivaltaa työssään, sanoo komisario Henri Rikander Poliisiammattikorkeakoulusta. Poliisilla on vuodessa miljoona tehtävää ja 100 000 kiinniottoa.

– Väkivalta on monimuotoisempaa: purraan, lyödään, yritetään ajaa päälle tai lyödään vaikka ämpärillä. On luonnollista, että poliisin on käytettävä voimakeinoja samassa suhteessa.

Amnestyn Aarnio huomauttaa, että voimankäyttömonopoli.

– Se merkitsee niin voimakasta puuttumista ihmisen perusoikeuksiin, että poliisilla on oltava iso vastuu toimistaan. Poliisin kritisointi ei ole itseisarvo, mutta demokraattisessa yhteiskunnassa pitää voida keskustella avoimesti viranomaisten voimankäytöstä.

