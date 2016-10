Hyvätuloisen pariskunnan ostovoimaa kohenee eniten PT:n esimerkkiperheistä

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) on laskenut kuinka seitsemän esimerkkiperheen ostovoima kehittyy ensi vuonna. Parhaiten pärjää hyvätuloinen akavalainen lapseton pariskunta. Huonoiten taas vertailussa menestyy ansiosidonnaisella päivärahalla elävä ja yksin asuva työtön.

Tällaiset ovat PT: vertailun tulokset:

Perhe on akavalainen lapseton pariskunta, joka työskentelee yksityisellä sektorilla. Mies on koulutukseltaan ekonomi, ja naisella on ylempi oikeustieteellinen koulutus. Heidän kuukausipalkkansa ovat 7 006 euroa ja 5 689 euroa. Pariskunta asuu velattomassa omistusasunnossa.

Ensi vuonna heidän käytettävissä olevat tulot nousevat kuukaudessa 147 euroa 7 918 euroon. Verojen osuus perheen bruttotuloista on 38,3 prosenttia.

Kaksilapsisen perheen STTK-laiset vanhemmat ovat insinööri ja sairaanhoitaja. Insinööri-isä on töissä yksityisellä sektorilla ja sairaanhoitajaäiti työskentelee kuntasektorilla. Heidän kuukausipalkkansa ovat 3 829 euroa ja 3 180 euroa. Perhe asuu omistusasunnossa ja heillä on asuntolainaa 150 000 euroa.

Ensi vuonna perheen käytettävissä olevat tulot nousevat kuukaudessa 45 euroa 5 205 euroon. Verojen osuus perheen bruttotuloista on 28,6 prosenttia.

Kaksilapsisen perheen SAK:laiset vanhemmat ovat yksityisellä sektorilla työskentelevät varastotyöntekijä ja kaupan myyjä. Heidän kuukausipalkkansa ovat 2 453 euroa ja 2 323 euroa. Perhe asuu vuokralla 80 neliön asunnossa.

Ensi vuonna perheen käytettävissä olevat tulot nousevat kuukaudessa 63 euroa 3 980 euroon. Verojen osuus perheen bruttotuloista on 21,6 prosenttia.

Yksilapsisen perheen yksinhuoltajaäiti on yksityisellä sektorilla työskentelevä siivooja. Hänen kuukausipalkkansa on 2 097 euroa.

Perhe saa lisäksi asumistukea ja elatustukea. Perhe asuu vuokralla 60 neliön asunnossa.

Ensi vuonna perheen käytettävissä olevat tulot nousevat kuukaudessa yhden euron 2 158 euroon. Verojen osuus perheen bruttotuloista on 19,7 prosenttia.

Kotitalous koostuu kahdesta eläkeläisestä, joista toinen saa työeläkettä 2 043 euroa kuukaudessa ja toinen saa kansaneläkettä ja takuueläkettä. He asuvat velattomassa omistusasunnossa.

Ensi vuonna perheen käytettävissä olevat tulot nousevat kuukaudessa 8 euroa 2 378 euroon. Verojen osuus perheen bruttotuloista on 15,5 prosenttia.

Kotitalous koostuu yhdestä työttömästä henkilöstä, joka saa työmarkkinatukea, asumistukea sekä toimeentulotukea. Hän asuu vuokralla 40 neliön asunnossa.

Työmarkkinatuella kituuttavan käytettävissä olevat tulot nousevat kuukaudessa 12 euroa 991 euroon. Verojen osuus perheen bruttotuloista on 16 prosenttia.

Konepajateollisuudesta työttömäksi jäänyt henkilö saa nyt entisen kuukausipalkkansa (3 002 euroa) perusteella maksettavaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Hän asuu yksi vuokralla 40 neliön asunnossa.

Hänen käytettävissä olevat tulonsa eivät muutu. Verojen osuus bruttotuloista on 23 prosenttia.