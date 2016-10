Eläinoikeuspuolueen puheenjohtaja: Lihansyöjä on tervetullut puolueeseen

Eläinoikeuspuolueen puheenjohtajan Saana-Maria Majatien, 26, mukaan lihansyöjäkin on tervetullut uuteen puolueeseen – tietyin ehdin.

– Riippuu siitä, millainen on oma suhde lihansyömiseen ja onko tavoitteena vähentää sitä tai luopua siitä. Jäsenten on allekirjoitettava puolueen arvot ja sitouduttava tavoitteisiin. Hallituksen jäsenet ovat vegaaneja tai kasvissyöjiä, mutta jäsenissämme on myös lihansyöjiä, Majatie kertoo Sunnuntaisuomalaisen haastattelussa.

Suomen eläinoikeuspuolue hyväksyttiin puoluerekisteriin syyskuussa, eli se sai kokoon rekisteröintiin tarvittavat 5 000 kannattajakorttia.

Puolueen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että tuotantoeläinten käytöstä luovuttaisiin Suomessa. Puolue siis pyrkii samaan tavoitteeseen kuin radikaali Oikeutta eläimille -järjestö, mutta demokratian keinoin.

Majatie tekee eron suoraa toimintaa suosivien eläinoikeusjärjestöjen käyttämiin keinoihin, vaikka tavoitteet ovatkin liikkeen sisällä yhteiset.

– Minulla ei ole minkäänlaista käytännön aktivistitaustaa. En ole osallistunut turkistarha- tai bussi-iskuihin, jotka mediassa mielletään usein osaksi eläinoikeustoimintaa. Oma taustani on akateeminen, päädyin eläinoikeuskysymyksiin kirjallisuuden kautta, hän kertoo.

Majatie hyväksyy kansalaistottelemattomuuden esimerkiksi silloin, kun salakuvaamalla tuodaan julki tuotantoeläinten kaltoinkohtelua maatiloilla.

– Esimerkiksi kuvaaminen ja totuuden esille tuominen tehotuotantotiloilla on mielestäni valistava asia, koska valvonnan lisääminen tiloilla ei vielä toteudu. Muuten olen sitä mieltä, että on parempi vaikuttaa lainsäädännön ja demokratian kautta.

Eläinoikeuspuolueen ensimmäinen etappi ovat ensi kevään kuntavaalit, joissa puolue asettaa ehdokkaita ainakin Turussa ja Helsingissä. Puolue aikoo kampanjoida myös seuraavissa eduskuntavaaleissa, jotka pidetään keväällä 2019.

Lue lisää sunnuntain Karjalaisesta.