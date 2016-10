Urheilulääkäri: En suosittele kilpafitnessiä kenellekään

Fitnessurheilun suosio on räjähtänyt, ja monesta laji-ihmisestä on tullut valtakunnallinen julkkis. Urheilulääkäri Pippa Laukan mukaan laji on kaikkea muuta kuin vaaraton.

– Lääkärinä en suosittelisi kilpafitnessiä kenellekään. Olisin myös todella pettynyt, jos joku kolmesta tyttärestäni aloittaisi sen, hän sanoo. Laukasta tuli vuonna 2014 Suomen kuuluisin fitnesskriitikko, kun hän kirjoitti blogissaan bikinifitnessin olevan epäterveellistä ja epäinhimillistä pahoinvointiurheilua. Laukka vakuuttaa olevansa samaa mieltä kuin kaksi vuotta sitten. Jos näkökulma on muuttunut, se on entistäkin fitnesskriittisempi. Lääkärin mukaan kisadieetti on elimistölle haitallinen suoritus. Jos kehon rasvamäärä laskee alle biologisen tasapainon, seuraa vaikeuksia: hormonitoiminnan ja aineenvaihdunnan ongelmia, väsymystä, ärtyneisyyttä, heikotusta, palautumisongelmia, kuukautisten poisjäämistä, vatsavaivoja ja kilpirauhasen toiminnan häiriöitä... – Osa ongelmista realisoituu myöhemmin. Moniko nuori harrastaja ajattelee esimerkiksi lapsettomuutta tai vaihdevuosien luukatoa? Yhdysvalloissa on järjestetty bikinifitnesskisoja myös lapsille, Suomessa nuorimmat kilpailijat ovat 18-vuotiaita. Kansainvälisen lajiliiton IFBB:n kisoissa on lapsifitnessiä seitsemänvuotiaista alkaen. Lue reportaasi bikinifitnessin harrastajista sunnuntain Karjalaisesta.