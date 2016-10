Ruoastakin voi olla riippuvainen kuten päihteistä

Ruokariippuvuus on lähes samanlainen riippuvuus kuin päihderiippuvuuskin, vaikka ruuista ainoastaan kahvin on osoitettu tieteellisestikin aiheuttavan riippuvuutta, kertoo Etelä-Suomen Sanomat.

Käytännössä tieto ei kuitenkaan lohduta ruokariippuvaista, jonka mieli kehottaa syömään hyvistä päätöksistä huolimatta. Ruokariippuvuus onkin toiminnallinen riippuvuus, kuten vaikka peliongelma.

Arviolta satatuhatta suomalaista sairastaa ahmimishäiriötä. Ilmiö on naisilla yleisempi, noin kaksi kolmasosaa ahmimishäiriöstä kärsivistä on naisia.

Ruokariippuvuus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita ruuan ahmimista. Ruokariippuvuus oireilee usein koko päivän tai koko illan jatkuvana naposteluna. Varsinkin sokeria ja rasvaa sisältävät ruuat tuovat mielihyvää.

Nykyään suhde ruokaan vääristyy helposti. Ruoka on halvempaa kuin ikinä, ja sitä on saatavilla lähes rajattomasti vuorokauden ympäri, vaikka suoraan kotiovelle.

Ihmisen evoluutio ei ole vielä samalla tasolla länsimaisen yhteiskunnan kanssa, vaan aivomme kehottavat meitä syömään mahdollisimman paljon ja mahdollisimman montaa eri laatua. Onkin sanottu, että ylipaino on normaalin ihmisen normaali reaktio epänormaaliin tilanteeseen.

– Alkoholin ja tupakan saatavuuden rajoittaminen on vähentänyt niiden käyttöä, mutta ruokaa on kaikkialla. Jopa postissa ja apteekissa on suklaata kassalla, ja herkkuja markkinoidaan aggressiivisesti jo lapsille, Runsala sanoo.

Lautaset ovat entistä suurempia, ja jopa veitsien ja haarukoiden kokoa on kasvatettu.

Riippuvuudet ovat yleensä sitä hankalampia, mitä nuorempina ne alkavat. Ruokariippuvuus voi alkaa jo lapsena. Jos vauva ei saa äidiltä läheisyyttä, seuraava mielihyvän ja turvan lähde on ruoka.

