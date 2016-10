Sähköposti on aika-, raha- ja energiasyöppö – näillä vinkeillä tilanne helpottuu

Miltä tuntuisi työskennellä yksi kokonainen päivä ilman sähköpostia? Entä kumman työpäivän jälkeen on parempi olo: sellaisen, jolloin on saanut paljon tärkeitä tehtäviä aikaiseksi, vai sellaisen, jolloin sähköpostin ja muiden viestimien takia työnteko on keskeytynyt kymmeniä ellei satoja kertoja.

Maltillisenkin arvion mukaan useissa työtehtävissä sähköpostin käsittelyyn käytetään 2–2,5 tuntia päivässä. Sähköpostia saatetaan katsoa jopa 20–30 kertaa tunnissa.

– Tämäkään ei ole koko totuus ajankäytöstä. Kun sähköpostin ääreltä palataan muuhun työhön, voi mennä jopa viisitoista minuuttia, että päästään takaisin keskittyneeseen työtilaan. Aina keskittyminen ei enää edes onnistu, toteaa sähköpostin hallintaa kouluttava ja Näin puolitat sähköpostiin käyttämäsi ajan (2016) -kirjan julkaissut Minna Koivisto.

Tämän takia on suoranainen ihme, ettei sähköpostin hallintaan kiinnitetä työelämässä enempää huomiota. Muun muassa ajankäytönhallinnasta aiemmin kirjan kirjoittaneen Koiviston tutkiessa asiaa, kävi ilmi, että aiheesta on ylipäätään hyvin vähän tietoa tarjolla. Siksi Koivisto kirjoitti aiheesta kirjan itse.

Jotta sähköpostitulvasta voi selvitä voittajana, täytyy ensimmäiseksi pyrkiä tuhoamisen mestariksi. Saapuneet-kansiosta tuhotaan kaikki turhat viestit, eikä sitä jatkossakaan pidetä viestivarastona.

Toinen tärkeä neuvo on, että kaikkiin viesteihin tulee suhtautua kriittisesti – vain oikeasti työn kannalta tärkeät ja ajankohtaiset viestit säilytetään ja kansioidaan.

– Viestejä arkistoidaan vain jos on pakko. Viestitulvaa voi huomattavasti hillitä eroamalla turhista sähköpostilistoista ja -ryhmistä, Koivisto sanoo.

Sähköpostia pitää vain harvoissa työtehtävissä seurata non stoppina. Jotta keskittyminen oikeasti tärkeisiin työtehtäviin olisi tehokasta, kannattaa päättää tarkat ajat, jolloin päivittäin katsoo sähköpostinsa.

Aika ajoin, esimerkiksi lomalle lähtiessä, on hyvä tehdä suursiivous sähköpostissa.

Lue lisää maanantain Karjalaisesta.