Kirkon ulkomaanapu lisää tukeaan hurrikaanista kärsiville haitilaisille

Kirkon ulkomaanapu lisää apuaan hurrikaanista kärsineelle Haitille. Se kertoi 50 000 euron lisätuesta maanantaina. Näin järjestön tuki nousee 100 000 euroon.

Hurrikaani Matthew iski lokakuun ensimmäisellä viikolla varsinkin Haitin eteläisiin osiin. Viranomaisten tietojen mukaan myrsky on vaikuttanut tuhoalueilla 2,1 miljoonan ihmisen elämään. Heistä 1,4 miljoonaa on humanitaarisen avun tarpeessa. Se tarkoittaa 13 prosenttia maan lähes 11 miljoonasta asukkaasta. Kirkon ulkomaanavun mukaan Matthew on Haitissa suurin humanitaarinen katastrofi vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen.

Suurin pula tällä hetkellä on ruoasta, sillä myrsky tuhosi juuri valmistumassa olleen sadon. Ulkomaanapu kohdistaa hätäapua alkuvaiheessa ruokaan, puhtaaseen veteen sekä perustarvikkeiden jakeluun. Lisäksi kouluille kohdistetaan varoja menetettyjen koulutarvikkeiden korvaamiseksi ja psykososiaalisen tuen antamiseksi lapsille.

Maan viranomaiset toivovat koulujen avautuvan mahdollisimman nopeasti, koska kouluun pääsy tukee lasten ja perheiden selviytymistä.

- Jatkossa tuemme tarvittaessa myös hurrikaanissa ja tulvissa vahingoittuneiden koulujen korjaamista. Arvioiden mukaan pahimmin kärsineillä alueilla 70-90 prosenttia kouluista on kärsinyt vahinkoja, kertoo Kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva.

Järjestön Haitiin rakentamat koulut eivät sijaitse pahimmilla tuhoalueilla.