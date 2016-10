Tutkimus: Tupakoivien nuorten osuus on pysynyt samana Pohjois-Karjalassa ja Venäjän Karjalassa

Pohjois-Karjalan yhdeksäsluokkalaisista pojista ja tytöistä 20 prosenttia tupakoi. Venäjän Karjalassa tupakointi on pojilla huomattavasti yleisempää kuin tytöillä. Tupakoivien osuus on yhä sama kuin 1990-luvun puolivälissä, osoitti terveystieteiden maisteri Annamari Lastusen väitöstutkimus.

Lastunen tarkasteli väitöstutkimuksessaan yhdeksäsluokkalaisten nuorten terveyskäyttäytymistä ja erityisesti tupakointia kouluissa Suomen Pohjois-Karjalassa ja Venäjän Karjalan tasavallassa Pitkärannan piirin alueella vuosien 1995 ja 2013 välisenä aikana.

Tupakoivien osuus miehistä on Venäjällä maailman suurimpia, ja naisten tupakointi on kasvanut erityisen voimakkaasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Venäjällä tupakoinnin säätely lailla on ollut riittämätöntä ja yleinen asenneilmapiiri tupakointia kohtaan on ollut salliva, kun taas Suomessa tupakointia on rajoitettu yhä tiukemmin.

Lisäksi selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla tärkeimpiä sosioekologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti nuorten terveyskäyttäytymiseen. Keskeisenä havaintona nousi esiin perheen sosioekonomisen aseman vaikutus nuoren terveyskäyttäytymiseen.

Alemman sosiaaliluokan perheissä nuoret tupakoivat enemmän, syövät epäterveellisemmin ja epäsäännöllisemmin sekä liikkuvat vähemmän kuin perheissä, joilla on parempi sosioekonominen asema.

Tytöt näyttäisivät jossain määrin olevan tälle vaikutukselle herkempiä kuin pojat varsinkin liikunnan ja tupakoinnin suhteen. Lisäksi ystävien tupakointi oli yhteydessä nuoren omaan tupakointiin molemmilla sukupuolilla.

Nuoren kasvuympäristöön liittyvistä tekijöistä parhaan ystävän tupakointi on edelleen tärkein ennustaja nuoren omalle tupakoinnille.

Päivittäin tupakoivien suhteellinen osuus nuorista ei muuttunut vuodesta 1995 vuoteen 2013 tutkimusalueilla. Myös erot sukupuolten välillä pysyivät ennallaan. Edelleen lähes 20 prosenttia Pohjois-Karjalan tytöistä ja pojista tupakoi.

Venäjällä Pitkärannan piirissä pojista tupakoi lähes 30 prosenttia ja tytöistä seitsemän prosenttia. Pitkärannan piirissä tyttöjen ja poikien välinen ero tupakoinnissa on säilynyt ennallaan lähes 20 vuotta huolimatta siitä, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen naisten ja tyttöjen tupakointi on voimakkaasti lisääntynyt. Pitkärannan piirin tyttöjen keskuudessa varhaiset, ennen 12 ikävuotta tapahtuneet tupakointikokeilut olivat kuitenkin merkittävästi lisääntyneet.