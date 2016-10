Kirkot antavat tukea ja turvaa turvapaikanhakijoille

Kirkot ovat valmiita auttamaan kirkosta turvaa hakevia maahanmuuttajia, kertoo Savon Sanomat. Suomen kirkot ovat kertoneet kannastaan myös Maahanmuuttovirastolle ja poliisille.

Seurakunnat ovat saaneet uuden ohjeistuksen Suomen ekumeeniselta neuvostolta, mitä tulee huomioida, jos joku hakee turvaa kirkosta.

Tarkoitus, että kaikki työntekijät tietävät, miten heidän työpaikallaan asiassa toimitaan. Esimerkiksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat ovat kirkkoherrojen johdolla käyneet läpi, miten yleiseen ohjeistukseen suhtaudutaan paikallisesti.

– Kirkkoturva on vanha ortodoksisen ja katolilaisen kirkon käytäntö, josta on tullut vanha perinne koko kristillisessä kirkossa. Suomalaisessa kulttuurissa kirkkoturvan tarve on ollut harvinaisempaa, pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen Suomen ekumeenisesta neuvostosta sanoo.

Pöntisen mukaan Suomessa on ollut ohjeistus kirkkoturvasta jo vuodesta 2007 asti, mutta ohjeistus on nyt tehty uusiksi.

Arkkipiispa Kari Mäkinen Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta sanoo, että tuen tarve ei ole vain kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilla.

– Kielteisen päätöksen saaminen on kova paikka. On tärkeä, että ihminen otetaan silloin tosissaan ja vakavasti, Mäkinen sanoo.

