Suomalaiset käyttävät lomamatkashoppailuun 350 euroa per matka

Yhä useampi suomalainen matkailija lähtee lomareissulle varta vasten shoppailemaan. Verkkomatkatoimisto Expedia selvitti kyselytutkimuksessaan eurooppalaisten matkailijoiden shoppailumieltymyksiä.

Suomalaisista lähes neljännes, 23 prosenttia kertoi valinneensa tänä vuonna lomakohteen ensisijaisesti ostosmahdollisuuksien perusteella. Muista eurooppalaisista näin vastasi kolmannes vastaajista.

Erityisen innokkaita shoppailumatkailijoita ovatkin italialaiset, ranskalaiset ja espanjalaiset, kun taas britit, norjalaiset ja hollantilaiset valitsevat matkakohteen mieluiten muilla kriteereillä.

Suomalaisille suurin syy ulkomaan ostoksiin on, että matkakohteista löytyy tuotteita, joita ei kotimaasta saa. Neljäsosa meikäläisistä uskoi myös saavansa lomareissulta kotimaata paremmat säästöt ostoksilleen.

Eniten rahaa lomaostoksiin törsäävät ranskalaiset (610 euroa), espanjalaiset (585 euroa) ja irlantilaiset (580 euroa).

- Suomalaiset käyttävät lomamatkashoppailuun keskimäärin 350 euroa per matka, mikä eurooppalaisella tasolla on vielä hyvin maltillinen summa. Kysyimme 11 eri Euroopan maan edustajilta, paljonko he käyttävät rahaa matkaostoksiin. Vain hollantilaiset ja tanskalaiset ilmoittivat kuluttavansa vähemmän kuin suomalaiset, kertoo Expedia-brändin Pohjoismaiden markkinointijohtaja Susanne Svensson.

Tutut shoppailumekat pitävät pintansa eurooppalaisten suosituimpina ostoskohteina, mutta kymmenen kärjestä löytyy myös pari vähemmän koluttua kohdetta, kuten Firenze ja Dublin. Eniten matkailijat ostavat vaatteita (68 %), kenkiä (51 %) ja ruokatuliaisia (31 %).

Suomalaisten yleisin shoppailulomakohde on oma pääkaupunkimme, jonne joka viides kyselyn vastaajista (20 %) lähtee ensisijaisesti ostoksille. Ulkomaan kohteista suosituin on lähinaapuri Tukholma, jonka perässä kymmenen kärjen muodostavat suomalaisten tutut lomakohdesuosikit Lontoon, Berliinin ja New Yorkin johdolla.