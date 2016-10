Elintarviketeollisuus on onnistunut energian säästössä

Suomen elintarviketeollisuus on tehnyt pitkään työtä energian kulutuksen vähentämiseksi osallistumalla EU:n laajuisiin energiansäästötalkoisiin. Yritykset ovat aktiivisuudellaan varmistaneet sen, että alalle asetetusta energiansäästötavoitteesta on saavutettu jo 99 prosenttia.

- Kaikkien tehtyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu vuotuinen energiansäästövaikutus on 245 gigawattituntia. Se vastaa lähes Seinäjoen kokoisen kaupungin kotitalouksiin ja maatalouteen vuodessa tarvittavaa sähkön määrää, kertoo Elintarviketeollisuusliiton (ETL) ympäristöasioista vastaava toimialapäällikkö Anna Vainikainen.

Tehdyt toimenpiteet liittyvät usein tuotannon lämmitys- ja jäädytysvaiheisiin, jotka ovat iso osa alalle tyypillistä energiankulutusta.

- Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen. Toimenpiteet voivat liittyä tuotantolaitoksissa myös esimerkiksi valaistuksen, nosto-ovien toiminnan tai hanojen virtaaman uudelleensäätöihin.

Energiatehokkuuteen tähtäävää toimintaa raamittavat elinkeinoelämän, kiinteistöalan sekä kunta- ja öljyalan energiatehokkuussopimukset. Vuonna 2008 alkaneeseen sopimukseen on liittynyt elintarviketeollisuudesta 47 yritystä, joilla on yhteensä 88 toimipaikkaa. Nämä yritykset kattavat yli 70 prosenttia alan energiankäytöstä.

Meneillään oleva sopimuskausi päättyy vuoden lopussa, ja uusi vuoteen 2025 ulottuva sopimuskausi alkaa ensi vuoden alusta. Elintarviketeollisuus aikoo jatkaa sopimusjärjestelmässä. Yritykset allekirjoittavat jo uusia sopimuksia.

Sopimusjärjestelmään liittyminen on edelleen vapaaehtoista. Sen taustalla on EU:n energiatehokkuusdirektiivi, jonka tavoitteena on vähentää energiankäyttöä EU-maissa 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.