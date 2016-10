Rehtorin epäillään kavaltaneen koulun stipendirahastoista lähes puoli miljoonaa

Johtava kihlakunnansyyttäjä Ilpo Virtanen on päättänyt nostaa syytteen oululaista 53-vuotiasta rehtoria vastaan törkeästä kavalluksesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Rehtorin epäillään kavaltaneen hallinnassaan olleita, koulun entisten ja nykyisten oppilaiden käyttöön tarkoitettujen stipendirahastojen varoja.

Rehtorin virkavelvollisuuksiin on kuulunut hoitaa ja hallinnoida rahastoja. Hänellä on myös ollut rahastojen pankkitilien käyttöoikeus.

Stipendirahastojen rahavarat ovat olleet poikkeuksellisen suuret, koska niiden alkupääoma on muodostunut huomattavista testamenttilahjoituksista. Rehtori on syytteen mukaan tehnyt rikokset vuosina 2004-2014 ja kavallettujen varojen määrä on yhteensä noin 450 000 euroa.

Rehtori on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.