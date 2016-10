Kaikilla on nyt Suomessa oikeus kahden megan nettiin

Viestintävirasto on uudistanut puhelin- ja laajakaistapalvelujen yleispalvelupäätökset. Tämän seurauksena jokaisella on oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä toimipaikkaan toimiva puhelinyhteys ja laajakaistaliittymä, jonka nopeus on vähintään 2 Mbit/s eli kaksi megaa.

Viestintävirasto on määrännyt yleispalveluyrityksen alueille, joilla liittymiä ei ole saatavilla kattavasti. Yleispalveluyrityksen on tarvittaessa tarjottava jokaiseen kotiin tai yrityksen toimipaikkaan toimiva liittymä.

Se, että yleispalvelualueita on entistä vähemmän, ei vaikuta asiakkaiden oikeuteen saada käyttöönsä toimivat puhelin- ja laajakaistapalvelut.

- Vaikka yleispalveluvelvoitteet supistuvat, asiakkaiden oikeudet säilyvät, painottaa kuluttajansuojaryhmän päällikkö Merja Saari.

Jatkossa operaattoreiden vapaaehtoiset toimenpiteet ongelmien ratkaisussa korostuvat. Viestintävirasto voi nopeasti määrätä yleispalveluyrityksen, mikäli se on puhelin- ja laajakaistapalvelujen varmistamiseksi tarpeellista.