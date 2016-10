Tutkimus: Opintotukiuudistus uhkaa pidentää opiskeluaikoja

Opintotukiuudistus kutistaisi valtion menoja noin viidenneksellä, saattaisi pidentää opiskeluaikoja keskimäärin muutamalla kuukaudella ja todennäköisesti pienentäisi verotuloja, kertoo uusi tutkimus.

Hallitus linjasi keväällä, että se pienentää opintorahaa, leikkaa opintotukikuukausien enimmäismäärää ja muuttaa opintotuen lainapainotteiseksi. Tavoitteena on säästää opintotukimenoja. Tutkijatohtori Hannu Karhunen ja professori Roope Uusitalo Jyväskylän yliopistosta sekä tutkimusjohtaja Niku Määttänen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta tutkivat, minkälaisia vaikutuksia uudistuksella on opintotukimenoihin, opiskeluaikoihin ja verotuloihin.

Tutkimuksen mukaan opiskeluajat voivat venyä, koska opiskelijat ovat usein haluttomia ottamaan opintolainaa ja siksi he saattavat käydä entistä enemmän töissä. Opiskeluaikojen piteneminen puolestaan todennäköisesti kutistaisi verotuloja kahdesta syystä: Mitä myöhemmin opiskelijat valmistuvat, sitä lyhyemmän aikaa he ehtivät työskennellä valmistumisen jälkeisellä korkeammalla palkkatasolla. Lisäksi progressiivisen ansiotuloverotuksen takia koko elinkaaren ajalta laskettu keskimääräinen veroaste on korkeampi, jos opiskelijat keskittyvät ensin opiskeluun ja siirtyvät vastaavasti aikaisemmin täyspäivätyöhön. Progressiivinen verotus tarkoittaa sitä, että vero kasvaa asteittain tulojen kasvaessa.

- Verotulovaikutuksen takia uudistuksen vaikutus koko julkiseen talouteen on todennäköisesti pienempi kuin pelkästään opintotukimenojen perusteella voi arvioida. Uudistuksen kokonaisvaikutus on julkisen talouden kannalta kuitenkin selvästi myönteinen, tutkijat sanovat.

Tutkijat pitävät käyttämänsä mallin tuottamaa arviota uudistuksen vaikutuksesta opintotukimenoihin varsin luotettavana. Sen sijaan opiskeluaikoja ja verotuloja koskevat arviot ovat epävarmoja. Uudistusten vaikutukset riippuvat myös siitä, miten opiskelijoiden asenteet lainanottoon kehittyvät. Tutkimuksessa ei ole otettu huomioon opiskelijoiden asumistukeen tehtäviä muutoksia, joista hallitus päätti syksyn budjettiriihessä.

Tutkijoista Uusitalo toimi opintotukiuudistuksen selvitysmiehenä. Hänen raporttinsa sai maaliskuussa happaman vastaanoton opiskelijoilta ja oppositiopuolueilta.