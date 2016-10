OTI: Kesäliikenteessä tapahtui paljon rajuja tieltäsuistumisia

Liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt tänä vuonna ennakkotietojen mukaan 172 henkilöä. Tämä on 12 vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Myönteinen kehitys näkyi erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemien vähenemisenä. Sen sijaan suistumisonnettomuuksia tapahtui kesällä alkuvuotta enemmän.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat elokuun loppuun mennessä 160 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Onnettomuustietoinstituutin OTIn ennakkoraportti, joka pohjautuu näihin tietoihin, on juuri ilmestynyt.

Raportista ilmenee, että vaikka kevyen liikenteen onnettomuuksia on sattunut viime vuotta vähemmän, henkilöauton kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrä on ollut nousussa jo pari vuotta.

– Autokantaa uudistamalla henkilöauto-onnettomuuksia voitaisiin vähentää tehokkaasti. Autojen uusin turvateknologia pienentää huomattavasti riskiä joutua onnettomuuteen sekä lieventää onnettomuudesta aiheutuvia vammoja, painottaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari Onnettomuustietoinstituutista.

Kevyen liikenteen osalta kuluva vuosi on ollut kahta edellistä parempi. Jalankulkijoita on menehtynyt kymmenen vähemmän ja pyöräilijöitä viisi vähemmän.

– Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat painottuvat kuitenkin usein pimeään loppuvuoteen, joka on vielä edessä. Heijastimien ja pyöräilykypärän tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari sanoo.

Lähes puolet kesän kuolinonnettomuuksista oli suistumisia, kun alkuvuodesta niitä oli vajaa kolmannes moottoriliikenteen onnettomuuksista. Valtaosa suistumisista tapahtui pienemmillä teillä, syrjässä valtateiltä.

Kaikista kesän suistumisonnettomuuksista viidennes sattui nuorille, alle 25-vuotiaille kuljettajille. Nuorten kuljettajien suistumisonnettomuuksista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat ajoittuneet tänä vuonna kesäkuukausille.

– Kokonaisuudessaan nuorten onnettomuuksissa on ollut positiivista kehitystä ja määrä on toistaiseksi hiukan aiempia vuosia alhaisempi. Nyt sattuneet rajut suistumisonnettomuudet ovat valitettavasti nuorille hyvin tyypillisiä. Esimerkiksi päihteiden käyttö näkyi kesällä näissä onnettomuuksissa, Koisaari kertoo.

Maakunnista synkin kehitys kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa on ollut kuluvana vuonna Pohjois-Savossa. Onnettomuuksia on elokuun loppuun mennessä sattunut 11 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Suotuisinta kehitys on puolestaan ollut Pirkanmaalla, jossa onnettomuuksia on sattunut 11 vähemmän.