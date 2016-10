Kevyen liikenteen onnettomuuksia vähiten viiteen vuoteen

Tänä vuonna jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on kuollut yhteensä 15 vähemmän kuin viime vuonna. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Kevyen liikenteen osalta kulunut vuosi on ollut edellisvuosia parempi, selviää Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ennakkoraportista. Tänä vuonna jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on kuollut 15 vähemmän kuin viime vuonna. Onnettomuusmäärä on pienin viiteen vuoteen.