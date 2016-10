8 keinoa uutuuskirjasta: Näin kampanjoidaan valtaan ja vaalimenestykseen

Eturivin politiikan tutkijoiden kirjoittamassa kirjassa on paljon vinkkejä menestyksekkääseen kampanjointiin kohti valtaa ja vaalimenestystä. Keräsimme olennaiset opit tähän juttuun. Monesta on varmuudella hyötyä myös pian käynnistyvissä kuntavaalikampanjoissa.

Kirjaan on haastateltu 20 kansanedustajaa, joista jokainen pitää tehokkaimpana kampanjointina ihmisten henkilökohtaista tapaamista.

- Vaikka uusi teknologia mahdollistaa jatkuvan sähköisen yhteydenpidon ihmisiin, ei se kuitenkaan korvaa suoraa henkilökohtaista kontaktia, vaan tulee sen lisäksi.

- Sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Susanna Huovinen painotti, että ihmisten henkilökohtainen tapaaminen oli kansanedustajan työn ja vaalikampanjan tärkein osuus: ”[Se] on ehdottoman tärkeää. Kaikkialla.”

- Se on mun mielestä tärkeintä, että se ihminen, kun hän puhuu kansanedustajaehdokkaan kanssa, jos hänellä on murhe omista vanhemmistaan, niiden palvelutalosta, tai lasten iltapäiväkerhosta tai jostain harrastusten kalleudesta, niin kyllä mun täytyy antaa sen ihmisen siitä puhua, kun hän on siinä ollut aloitteellinen. Sen on mun mielestä se kaikkein tärkein ominaisuus, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok.) kertoo kirjassa.

Aika-ajoin on ennustettu, että internet ja sosiaalinen media tarjoavat uusia erittäin halpoja tapoja mainostaa ja niiden myötä kampanjakustannukset kääntyvät laskuun.

- Tähän mennessä näyttää kuitenkin pikemminkin siltä, että uudet tavat mainostaa eivät korvaa aikaisempia, vaan tulevat niiden rinnalle. Valituille kansanedustajille onkin tyypillistä, että he ovat käyttäneet muita monipuolisemmin erilaisia välineitä vaalimainonnassaan.

- Eri kanavien aktiivinen ja tarkoituksenmukainen päivittäminen vie kuitenkin valtavasti resursseja, joten verkkokampanjoinnin entistä tarkempi kohdistaminen tulee olemaan tulevaisuudessa yksi menestyksen avain.

- Facebook on vuoden 2007 eduskuntavaaleista alkaen tarjonnut kansanedustajaehdokkaille mahdollisuuden vahvistaa omien kannattajien uskoa ja toisaalta löytää liikkuvat äänestäjät. Sen sijaan Twitter ei ole ollut oleellinen väline kontaktoitua suoraan äänestäjiin, sillä palvelussa seurataan ihmisiä ja keskusteluja aiheperusteisesti ja useimmiten valtakunnallisella tasolla. Henkilöbrändäykseen Twitter on ollut hyvä työkalu.

- Kun tekniikka kehittyy entisestään ja videoiden kuvaaminen helpottuu, on todennäköistä, että videoiden rooli vaalikampanjoinnissa kasvaa. Videoiden suosion kasvua ounasteli myös kokoomuksen puoluesihteerinä toiminut Minna Arve, joka myönsi puolueen ”some-videoiden” jakomäärien jääneen vielä vuoden 2015 vaaleissa ennakoitua pienemmiksi.

- Videot tarjoavat ehdokkaille uudenlaisen tavan kampanjoida, mutta toisaalta taitovaatimukset kasvavat entisestään. Mikä tahansa kömpelö ja vaivaannuttava esitys ei kelpaa, vaan äänestäjien vakuuttaminen edellyttää oivaltavaa viestintää.

- Nyt riviehdokkaankin piti hallita kirjoittamisen ja puhumisen lisäksi audiovisuaalinen esiintyminen. Samalla voidaan kritisoida sitä, kuinka paljon ehdokkaan ulkonäöllä on vaikutusta videoklipin onnistumiseen.

- Parhaat 2000-luvun kampanjatilaisuudet eivät ole olleet suureellisia tilaisuuksia tärkeistä aiheista. Ehdokkaat ovat joutuneet kilpailemaan kansalaisten ajasta monien asioiden kanssa. Silloin on ollut parasta mennä sinne, missä ihmiset muutenkin ovat: kävelykaduille, ostoskeskusten ulkopuolelle, markkinoille ja toreille. Sama koskee myös mainoksia.

- Tienvarsimainosten kulta-aika on ohitse, vaikka niitä edelleen toki käytetään. Uudella vuosituhannella kannattaa laittaa mainoksia busseihin, raitiovaunuihin ja takseihin sekä tietysti nettisivujen bannereihin, joissa ihmiset näkevät ne tavallisessa arjessa.

- Ennen muuta tärkeää on, ettei ehdokas koskaan joudu yksin minnekään. Annika Saarikko kertoi ensimmäisissä vaaleissa oppineensa heti yhden asian: ”Yksi sellainen tärkeä oppi on, että ehdokas ei saa ikinä kulkea yksin missään. Se luo kuvan, että kukaan ei kannata tuota.

- Varsinkin eläkeläiset näyttävät olevan tehokkaiden tukiryhmien selkäranka.

- Eläkeläisillä on kaksi resurssia, joita jokainen vaalikampanja kipeästi tarvitsee. Ensinnäkin aikaa ja toiseksi hyvät kontaktit siihen ikäryhmään, jotka ovat kaikkein innokkaimpia äänestäjiä vaaleissa.

- Huolellisesti valmistellut isot tilaisuudet ”tärkeistä” aiheista saattavat mennä ihan ”pyllylleen”, kuten Susanna Huovinen värikkäästi asian ilmaisi.

Sitä vastoin rennon letkeä tilaisuus yllättävällä otteella saattaa onnistua mainiosti. Sopivassa tilassa järjestetyt lastenjuhlat tähtinään kissaksi ja pupuksi pukeutuneet M. A. Numminen ja Pedro Hietanen vetivät valtavasti porukkaa. Bonuksena yleisö pääsi näkemään Nalle Puhiksi pukeutuneen kansanedustaja Huovisen.

- Visuaalisuus on tarkoittanut, että kampanjalla on voinut olla oma helposti tunnistettava logo ja väriyhdistelmä. Perinteisten rintanappien lisäksi ehdokkaat ovat painattaneet tukiryhmille t-paitoja ja takkeja, mikä on taannut runsaan näkyvyyden, mutta tuottanut tukiryhmälle myös mielihyvää yhdessä tekemisestä.

- Miltei jokainen kampanja jakaa kansalaisille pieniä kampanjalahjoja. Parasta tietysti on, jos ne jäävät mieleen hauskoina tai ainakin erottavat ehdokkaan muista. Vuoden 1999 vaaleissa tuleva pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen jakoi tiiminsä kanssa Kuopion vaalipiirissä vessapaperia sloganilla ”Pyyhi pois vanha valta” tai toisen tarinan mukaan ”Jyrkillä pyyhkii hyvin”.

- On ollut tärkeää mainostaa mahdollisimman laajalti sitä, että on ihmisten tavoitettavissa tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Ensinnäkin ilmoituksen näkee moninkertainen määrä ihmisiä ja toiseksi monet ihmiset tulevat varta vasten tapaamaan omaa ehdokastaan. Turkulainen keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko otti mallia politiikan konkarista Ilkka Kanervasta (kok.): ” - - me tehtiin Turun Sanomiin sellaisia yhden palstan kapeita ilmoituksia, jotka oli halvimpii, joihin listattiin ihan hemmetisti paikkakuntia, joita mä kiersin. Et Annika tavattavissa ja sit me laitettiin siihen ihan hirveä määrä paikkoja. Että oli vaikka kahen päivän aikana 12 tilaisuutta, vähän silleen niinkö Ilkka Kanervakin pistää niitä. Että nyt ollaan liikkeellä ja ollaan tosissaan.

Lainaukset ovat kirjasta Kamppailuvallasta, eduskuntavaalikampanjat 1945-2015. Erkka Railo, Mari K. Niemi, Ville Pitkänen, Sini Ruohonen. Docendo 2016.