Suomessa vietetään pian Lapsi mukaan töihin -päivää

Marraskuun 18. päivänä vietetään Suomen ensimmäistä kansallista Lapsi mukaan töihin -päivää.

Päivän tarkoituksena on tutustuttaa lapsia työpaikkoihin, mutta myös työpaikkoja työntekijöiden lapsiin, päivän järjestäjät kertovat. Tarkoitus ei ole, että lapset tekisivät työtä, vaan nimenomaan tutustuminen. Lapsen voivat ottaa mukaan töihin omat vanhemmat tai esimerkiksi kummit tai sukulaiset.

Päivän lanseeraavat Suomeen lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun keskusliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö. Päivä sattuu YK:n lapsen oikeuksien viikon perjantaille.

- Lasten on tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset tekevät työtä ja mitä työn teko on. Myös työpaikkojen on hyvä nähdä työntekijöidensä lapsi, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo.

Mallia päivään on otettu Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Päivä edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tuomalla lapset osaksi työelämää.

Kurttila huomauttaa, ettei päivän tarvitse olla pitkä: aamu- tai iltapäivä riittää hyvin. Lapsille voidaan järjestää esimerkiksi esittelytilaisuus, tutustumiskierroksia sekä työpaikan toimintaan liittyvää ohjelmaa.

- Olisi tärkeää, että myös työpaikan johto sitoutuu päivän viettoon. Toki koulusta täytyy vanhempien muistaa pyytää hetki vapaata, Kurttila muistuttaa.

Ilmoittautumisen ja haasteen päivään voi tehdä osoitteessa