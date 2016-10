Ksylitoli ei estä hampaiden reikiintymistä kaikilla

Ksylitoli- tai erytritolipastillien käytöllä ei välttämättä saavuteta lisätehoa tavanomaiseen hampaiden reikiintymisen ehkäisyohjelmaan verrattuna väestöissä, joissa kariestaso on alhainen. Tämä käy ilmi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Sen sijaan näönvaraisen hammastarkastuksen täydentämistä röntgenkuvauksella kannattaisi harkita: paikkaushoitoa vaativaa kariesta havaittiin röntgentutkimuksessa lähes 50 prosentilla näönvaraisessa tarkastuksessa tervehampaisiksi todetuista 14-vuotiaista.

Aija Hietala-Lenkkeri tutki väitöskirjassaan kouluikäisten lasten karieksen ehkäisyä ja kariesvaurioiden havainnointia alhaisen kariestason väestössä, missä tutkimuksen alussa valtaosa (noin 80–90%) 10-vuotiaista oli tervehampaisia.

Neljän vuoden seurannan aikana tavanomaisen, terveyskeskuksissa tarjottavan kariesehkäisyn lisäksi käytetyillä ksylitoli- tai erytritolipastilleilla ei havaittu lisätehoa karieksen ehkäisyssä. Sen sijaan tutkittavien lasten lähtötilanteen kariestason ja neljän vuoden seurantajakson aikana kertyneiden kariesvaurioiden määrän välillä todettiin voimakas yhteys.

– Alhaisen kariestason väestössä terveyskeskuksen tavanomaisten ehkäisymenetelmien lisäksi annettava kariesehkäisy tulisikin kohdentaa niihin lapsiin, joilla on kliinisesti havaittavia kariesvaurioita ja joiden alttius saada lisää kariesta on keskimääräistä suurempi, Turun yliopistossa väittelevä Aija Hietala-Lenkkeri sanoo.

Väitöstutkimukseen sisältyvä kirjallisuuskatsaus osoitti, että ksylitoli ehkäisee kariesta korkean kariestason väestössä hyvin.

– Ksylitolin teho on saatu parhaiten osoitettua väestöissä, missä lähes kaikkien lasten hampaat reikiintyvät ja reikiä esiintyy kaikenlaisilla hammaspinnoilla. Alhaisen kariestason väestössä yhä useampi lapsi on tervehampainen ja kariesta on pääasiassa ainoastaan hampaiden purupinnoilla, joilla ksylitolin tehoa on ollut vaikeaa osoittaa.