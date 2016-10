Peurakolarin riski on suurimmillaan nyt

Peurakolarin riski on liikenteessä suurimmillaan syksyllä, muistuttaa Suomen riistakeskus.

Valkohäntäpeura on yleinen laji eteläisessä ja lounaisessa Suomessa, mutta leutojen talvien ansiosta peurakanta on vahvistunut myös muualla maassa. Syksyllä valkohännät liikkuvat aktiivisesti muun muassa kiiman vuoksi.

Keväällä syntyneet vasat ovat myös jo isoja ja liikkuvat aikuisten mukana, ja peurakannan koko onkin jahtikauden alkupuolella suurimmillaan.

Tavallisimmin peurat lähtevät liikkeelle illan hämärtyessä, joka loppusyksyllä osuu vielä samaan ajankohtaan vilkkaimman työmatkaliikenteen kanssa.

Autoilijoille paras keino peurakolaririskin vähentämiseen on pitää ajonopeus riittävän hiljaisena, jotta ehtii havainnoida mahdollisia tielle ryntääviä eläimiä ja tarvittaessa jarruttamaan. Erityisen tärkeää tämä on aamu- ja iltahämärässä sekä ajettaessa sellaisilla tieosuuksilla, joilla on hirvieläimistä varoittavia liikennemerkkejä.

Varoitusmerkit on laitettu alueille, joiden läheisyydessä hirvieläinten tiedetään liikkuvan ja joilla on tapahtunut onnettomuuksia. Hirviaitojen päät ovat paikkoja, joissa hirvieläimiä on myös syytä aina varoa.

Jos kuitenkin kolaroi hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa, tapahtuneesta on aina syytä ilmoittaa hätäkeskukseen.