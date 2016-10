Vanhus ryöstettiin teräaseella uhaten rappukäytävässä - tuntomerkit tekijästä

Keskiviikkona kello 12.56 hätäkeskukseen tuli ilmoitus, jonka mukaan Helsingissä Dagmarinkatu 9 porraskäytävässä oli tapahtunut ryöstö, jossa iäkkäältä naiselta oli anastettu kassi sisältöineen

Poliisipartioiden mennessä paikalle kävi ilmi, että vuonna 1929 syntynyt nainen oli noin kello 12.45 aikaan palaamassa kaupungilta kotiinsa. Nainen oli menossa katutasossa hissiin, kun paikalle ilmestyi nuori mies, joka teräaseella uhkaamalla sai naisen luovuttamaan kassin miehelle. Kassin mukana mies sai haltuunsa naisen henkilökohtaista omaisuutta. Nainen ei fyysisesti loukkaantunut tapahtuman yhteydessä.

Uhrin havaintojen mukaan ryöstäjä poistui ensin Dagmarinkatua Temppelikadun suuntaan ja edelleen Temppelikatu kohti pohjoista. Useiden poliisipartioiden suorittamista etsinnöistä huolimatta tekijää ei tavoitettu.

Koska omaisuuden anastaminen on toteutettu teräaseella uhkaamalla, poliisi tutkii rikosta törkeänä ryöstönä.

Rikoksen uhrin kuvauksen mukaan tekijä on suomea puhuva noin 30-vuotias mies. Mies on keskimittainen ja hoikkavartaloinen. Miehellä on tummat lyhyeksi leikatut hiukset. Tekohetkellä mies oli pukeutunut tummaan mahdollisesti tummansiniseen puseromalliseen takkiin.

Poliisi pyytää yleisön havaintoja keskiviikkona tapahtuma-aikaan noin kello 12.30-13.00 Dagmarinkadulla ja sen läheisyydessä liikuneesta tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä. Tiedot voi ilmoittaa Helsingin poliisiin puhelimitse numeroon 0295475645 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .