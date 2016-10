Poliisin jalkaan ampumaa miestä epäillään murhan yrityksestä

Poliisi käytti ampuma-asetta tiistaina noin kello 17.30 aikaan annetun hälytystehtävän yhteydessä.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun hälytyskeskukseen ilmoitettiin sekavasti käyttäytyneestä miehestä, jolla oli hallussaan ampuma-aseen näköinen esine, jolla hän oli ampunut yleisellä paikalla laukauksia sekä uhkaillut ohikulkevia ihmisiä. Tapausta tutkitaan epäiltynä murhan yrityksenä sekä vaaran aiheuttamisena.

Esitutkinta on edennyt teknisen tutkinnan suorittamisella, joka on nyt saatettu loppuun ja rikospaikalta taltioidut rikospaikkanäytteet on lähetetty edelleen rikostekniseen laboratorioon lausuntoa varten.

Lausuntoja näytteistä odotetaan lähiviikkojen aikana. Esitutkinta jatkuu edelleen asianosaisten kuulusteluilla, minkä yhteydessä selvitetään tapahtumien kulku kokonaisuudessaan.

Tutkinnan yhteydessä selvitetään myös poliisin voimankäyttö tilanteessa epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisena sekä vamman tuottamuksena.

Tutkinnanjohtaja Heikki Wendorf tiedotti tutkinnan tilanteesta torstaina puoliltapäivin.