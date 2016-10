Suomessa keskimäärin neljä mökkimurtoa joka päivä - näin suojaat omasi

Vapaa-ajanasuntoihin kohdistuneet varkaudet ovat vähentyneet selvästi tänäkin vuonna, mutta silti Suomessa tehdään keskimäärin neljään mökkimurtoa joka päivä. Syksyn tullessa mökin talvisuojaukseen kannattaakin siis kiinnittää huomiota.

– Vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet varkaudet ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yli 24 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 310 tapausta viime vuotta vähemmän. Poliisin näkökulmasta suuntaus on tietysti positiivinen. Toisaalta alueellista vaihtelua on paljon: Helsingin, Itä- ja Länsi-Uudenmaan sekä Pohjanmaan poliisilaitosten alueilla mökkimurrot ovat lisääntyneet, kun taas muualla on tultu selvästi alaspäin, poliisitarkastaja Tommi Reen Poliisihallituksesta sanoo.

Mökkimurtojen lukumäärän yleiseen laskuun on vaikea sanoa mitään yksittäistä syytä. On mahdollista, että tekijät ovat huomanneet, ettei kesämökeillä ole riittävästi arvokasta omaisuutta. Lisäksi poliisi onnistuu jatkuvasti selvittämään laajoja omaisuusrikossarjoja, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa lukuihin.

- Erityisesti tässä rikollisuuden muodossa korostuu se, että kun jonkin alueen "tekijämies on kopissa", tämä näkyy heti tilastoissa, Reen sanoo.

Mökit kuitenkin houkuttelevat edelleen varkaita. Syyskuun loppuun mennessä poliisille oli ilmoitettu vajaa tuhat mökkimurtoa.

– Mökkimurtoihin houkuttelee niiden syrjäinen sijainti ja heikompi murtosuojaus verrattuna vakituisiin asuntoihin sekä mökkien varustetason nousu. Anastettavaa rahaksi muutettavaa omaisuutta on enemmän tarjolla. Mökit ovat usein lisäksi pitkiäkin aikoja tyhjillään, Reen arvioi.

Reen muistuttaa, että mökkimurtoja voidaan ennalta ehkäistä esimerkiksi parantamalla lukitusta ja valaistusta sekä hankkimalla valvontalaitteita. Oviin kunnolliset lukot ja ulos hämärä- tai liiketunnistimilla toimivat riittävät tehokkaat valaisimet.

Lisäksi arvotavarat kannattaa viedä pois talven ajaksi, mikäli mökkiä ei käytetä säännöllisesti.

Kesämökkeihin asennettavia murtohälyttimiä saa kohtuuhinnalla. Hälytyksen voi ohjata omaan tai vaikkapa mökkipaikkakunnalla asuvan tuttavat puhelimeen. Valvontakameroitakin kannattaa harkita, sillä kuvan avulla varkaat voidaan myöhemmin tunnistaa.

Eri vaihtoehtojen soveltuvuus kannattaa selvittää asiantuntijan kanssa. Myös turvalaitteistojen "kimppahankintoja" kannattaa miettiä samalla mökkialueella.

Tommi Reenin mukaan kesämökkeihin murtaudutaan ympäri vuoden Varkaat etsivät kesämökeiltä erityisesti elektroniikkaa, arvoesineitä, alkoholia, aseita ja perämoottoreita.

Mökkiä talvikuntoon laitettaessa olisi hyvä huomioida ainakin seuraavat seikat:

– Varmista, että mökissä on nykyaikaiset takalukkiutuvat käyttölukot. Erilliset turvalukot tai hälyttimet sekä ikkunoiden salpaaminen tai ikkunaluukut lisäävät turvallisuutta.

– Laita ulkovalaistus kuntoon.

– Vie arvoesineet, perämoottori, elektroniikka, aseet ja alkoholi pois mökiltä.

– Merkitse ja valokuvaa omaisuutesi

– Lukitse myös piha- ja rantarakennukset.

– Muista naapuriapu. Pyydä mökkinaapuria tai paikallista asukasta käymään mökillä tarkistamassa tilannetta esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Lähde: Poliisihallitus