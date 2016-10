Entisen Moskovan-lähettilään mukaan Venäjää on kuunneltava kriittisesti

Entisen Moskovan suurlähettilään Hannu Himasen mukaan suomalaiset ovat vaikean paikan edessä, kun he yrittävät ymmärtää itänaapuria. Niin virallinen Venäjä kuin valtiollinen mediakin viestivät tavalla, joka on hyvin erilainen kuin mihin täällä on totuttu.

- Puhutaan paljon asioita, jotka eivät perustu tosiasioihin vaan saattavat olla keksittyjä. Ne voivat olla kotoisin esimerkiksi mediasta - tietyssä tarkoituksessa tuotettuja faktoilta näyttäviä väitteitä, joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa, Himanen kuvaa Venäjän informaatiovaikuttamista. Hänen mukaansa kaikkien Venäjän sanomisten kyseenalaistaminen heti alkuunsa ei ole järkevää. Päinvastainen vaihtoehto - että hyväksytään kaikki sanottu sellaisenaan - olisi kuitenkin kaikkien huonoin. Himanen tarjoaa kanssakäymiseen kriittisen kuuntelun mallia, jota hän itse kertoo soveltaneensa Venäjällä puuttumalla heti, kun puhe ei tuntunut perustuvan tosiasioihin. - Kun sen tekee venäläisten kanssa avoimin kortein, he hyväksyvät sen, Himanen kertoo. Siviileiden kärsimykset eivät hetkauta Kuvat Venäjän pommituksista Syyriassa ovat pöyristyttäneet länsimaissa. Himasen vaikutelma on, ettei kuvia kärsimyksestä edes näytetä venäläisille. - Humanitaariset kysymykset eivät ylipäänsä ole merkittävä tekijä Venäjän ulkopolitiikassa. Kansalaiset eivät oikeastaan edes ymmärrä humanitaarisista kysymyksistä paljonkaan, koska niistä ei yksinkertaisesti puhuta, Himanen sanoo. Himasen mukaan Venäjän toimia Syyriassa selittää sekä aito huoli terrorismin leviämisestä Venäjälle että halu vakiinnuttaa maan poliittinen vaikutusvalta Lähi-idän alueella. Yhdysvaltain presidentinvaalien osalta on vaikeampaa sanoa, mitä Venäjä tavoittelee epäillyllä demokraattien vaalikampanjan hakkeroinnilla. Himanen pitää uskottavina arvioita, joiden mukaan tavoitteena ei ole tietyn ehdokkaan voitto vaan Yhdysvaltain vaalijärjestelmän ja sen demokratian periaatteiden kyseenalaistaminen.