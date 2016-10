IL: FBI rikkoi Aarnio-vyyhdissä takavarikoidun puhelimen salauksen

Suomen keskusrikospoliisi on saanut apua Yhdysvaltain liittovaltion poliisilta FBI:ltä Helsingin huumepoliisin entiseen päällikköön Jari Aarnioon liittyvissä rikostutkinnoissa, Iltalehti kertoo.

Lehden tietojen mukaan FBI:n avulla on murrettu Aarnio-tutkinnan yhteydessä takavarikoitu iPhone 5S -puhelin. Lehden mukaan puhelin kuuluu virkarikoksesta syytetylle poliisille, ja se on takavarikoitu Pasilan poliisitalossa joulukuussa 2013. Puhelin on poliisin henkilökohtainen puhelin, IL kertoo.

KRP turvautui FBI:n apuun, koska se ei saanut itse murrettua puhelimen suojausta.

FBI:n avulla puhelimesta on otettu talteen muun muassa lähetettyjä ja vastaanotettuja tekstiviestejä, ei kuitenkaan kaikkia.

Aarnio-vyyhdin toisessa haarassa tutkinnanjohtajana toiminut kihlakunnansyyttäjä vahvistaa Iltalehdelle, että tutkinnan yhteydessä takavarikoidun puhelimen suojaus on ohitettu.

KRP ei ole kommentoinut asiaa Iltalehdelle.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ympärillä on tutkittu eri tapauksiksi haarautuneita rikosepäilyjä, joiden yhteydessä on tutkittu myös muiden ihmisten toimintaa.

Aarnio sai tutkinnan Trevoc-seurantalaitevalmistajaa koskevassa haarassa syyskuussa kolmen vuoden vankeustuomion Helsingin hovioikeudesta.

Tutkinnan huumausainerikoksia koskevassa haarassa Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion marraskuun alussa.

