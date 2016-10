Sirkka-Liisa Anttila: Maaseutukuntia uhkaa naiskato, sukupuolijakauma kuin Kiinassa

Yhä useampaa suomalaista kuntaa uhkaa huolestuttava naiskato, keskustan kansanedustaja, entinen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sanoo.

- Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on peräti 155 kuntaa, joissa 20-29-vuotiaiden sukupuolijakauma oli vähintään yhtä epätasapainossa kuin Kiinassa, joka on tunnettu vinoutuneesta väestörakenteestaan. Suomen 313 kunnasta tämä on lähes puolet eikä kehitykselle näy loppua, sillä miesten ja naisten epäsuhta on vain kasvanut viime vuosina, Anttila sanoo.

- Kymmenissä naiskadosta kärsivissä kunnissa on siis miehiä, jotka vastoin toiveitaan jäävät vaille puolisoa ja perhettä.

Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat nopeuttaneet kehitystä, jonka syitä on Anttilan mukaan useita: naisten työt ovat vähentyneet maaseudulta samaan aikaan, kun kotiäitiyttä on alettu vierastaa "korkean tasa-arvon kulttuurissa". Samalla maatalouden kaventuneet tuotot ajavat naisia etsimään tulonlähteitä muualta. Naiset lähtevät maaseudulta paremman elintason perässä, kouluttautuvat ja hakeutuvat koulutustaan vastaaviin töihin, joita harvoin on maaseudulla tarjolla. Naiset keskittyvät kaupunkeihin, Anttila arvioi.

Vinoutunut sukupuolirakenne puolestaan vaikuttaa palveluihin ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksiin niin, että seurauksena on Anttilan mukaan nuorten naisten osalta negatiivinen kierre.

Hänen mukaansa yksinäisyys maaseudulla lisääntyy muutenkin kuin vain nuorten naisten poismuuton vuoksi.

Ratkaisuna Anttila peräänkuuluttaa kuntien verkostoitumisen resurssointia ja esimerkiksi koulutuspaikkojen sijoittamista myös kasvukeskusten ulkopuolelle. Mutta työtä olisi tehtävä myös asenteiden parissa.

- Perinteisiin sukupuolirooleihin liittyviä odotuksia, jotka ohjaavat edelleen voimakkaasti koulutukseen ja työelämään sijoittumista, tulisi niin ikään ponnekkaasti purkaa. Maaseutujen yrityksillä ei myöskään ole varaa ohittaa rekrytoinneissaan alansa osaavia naisia, Anttila esittää.

- Ennen kaikkea maatilojen kriisiin on löydettävä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävä ratkaisu, jolla turvataan maatalous elinkeinona ja ruuantuotannon omavaraisuus sekä katkaistaan maaseutuja uhkaava näivettyminen. Väestöpolitiikan ohella kyse on myös arvoista eli siitä, millaisina näemme maaseutujen arvon ja mahdollisuudet tuottaa koko Suomelle elinvoimaa.