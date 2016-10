Tutkimus: Tekoäly voisi kaksinkertaistaa Suomen talouskasvun

Tekoäly voi jopa kaksinkertaistaa Suomen talouskasvun vuoteen 2035 mennessä muuttamalla ihmisten tekemän työn luonnetta sekä ihmisten ja koneiden välistä suhdetta. Samassa ajassa työn tuottavuus voi kasvaa Suomessa jopa 36 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Accenturen tuoreesta Why Artificial Intelligence is the Future of Growth -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa mallinnettiin tekoälyn vaikutusta 12 kehittyneeseen maahan, joiden yhteenlaskettu osuus maailman taloustuotannosta on yli 50 prosenttia. Tutkimuksessa vertailtiin maiden vuoden 2035 taloustilannetta perusskenaariossa, joka esittää tämän hetkisten käsitysten mukaisen, odotetun talouskasvun, ja tekoälyskenaariossa, joka puolestaan havainnollistaa odotetun kasvun tilanteessa, jossa tekoäly on integroitu osaksi taloutta.

Suomi sijoittui tekoälyn talouskasvupotentiaalin osalta toiseksi heti Yhdysvaltojen jälkeen. Tutkimuksen mukaan tekoäly voisi nostaa Suomen bruttoarvonlisäyksen vuosikasvun 2,1 prosentista 4,1 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Näin Suomen talous voisi kaksinkertaistua 17 vuodessa, kun ilman tekoälyä se veisi 33 vuotta.

Accenturen teknologiajohtaja Tomas Nyströmin mukaan Suomessa on jo tekoälyn hyödyntämiseen vaadittava infrastruktuuri.

Eniten talouskasvua tekoäly mahdollistaisi Yhdysvalloissa, missä bruttoarvonlisäyksen vuosittainen kasvutahti nousisi 2,6 prosentista 4,6 prosenttiin vuonna 2035. Ruotsi sijoittui vertailussa neljänneksi.