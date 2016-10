Helsingissä havaittu erittäin harvinainen lintuvieras

Uudellamaalla on runsaan viikon aikana havaittu ainakin yhdeksän kertaa harvinainen taigarautiainen, kertoo Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa. Lintu pesii Uralilta kauas Itä-Siperiaan saakka ulottuvalla havumetsävyöhykkeellä. Se on erittäin harvinainen vierailija Suomessa ja koko läntisessä Euroopassa.

Havaintoja on tehty ainakin Helsingissä, Inkoossa, Hangossa, Lohjalla ja Vantaalla. Myös muualla Suomessa on havaittu yhteensä viisi yksilöä.

Ennen tätä syksyä Suomesta on aikaisemmin tiedossa ainoastaan 11 havaintoa kyseisestä linnusta. Lintuharrastajien huomion on herättänyt myös se, että usealla paikalla on nähty kaksi lintua.

Tarkkaa syytä havaintojen runsauteen ei tiedetä. Suomeen Siperiasta harhautuvat varpuslinnut esiintyvät lähes aina yksitellen.

