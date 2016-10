Vanhempi, panosta lapsen ateriarytmiin - "Sokerin määrää ei ehkä tule mietittyä"

Lasten ja nuorten ravinnon perustan muodostaa säännöllinen arkiruokailu. Monipuolinen ja riittävä ravinnonsaanti ylläpitää kasvua ja kehitystä. Välipalat kuuluvat olennaisena osana ruokavalioon, mutta niiden valinnassa kannattaa muistaa laatu ja määrä. Erityisesti sokerin määrään tulisi kiinnittää huomiota.

Terveystalon ravitsemusterapeutti Anette Palssa suosittaa lapsille ateriointia noin kolmen, neljän tunnin välein. Käytännössä tämä tarkoittaa viittä ateriaa päivässä: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Tällöin verensokeritaso pysyy vakaana, ja lapsi tai nuori jaksaa opiskella ja harrastaa. Säännöllistä ateriarytmiä noudattamalla nälkä ei pääse kasvamaan mahdottoman suureksi, jolloin myös makeanhimo pysyy kurissa.

– Yleinen virhe on syödä liian vähän pääaterioilla ja yrittää sitten korvata aterioita syömällä liikaa välipaloja. Jaksamisen kannalta on tärkeää syödä kunnon aamupala, lounas ja päivällinen. Lapset saattavat esimerkiksi olla nirsoja kouluruoan suhteen, jolloin on hyvä, että kotona on kunnon ruokaa tarjolla. Säännöllisen ateriarytmin ylläpito edellyttää vanhemmilta ennakointia ja konkreettisia suunnitelmia, Palssa sanoo.

Aterioita suunnitellessa on hyvä muistaa vanha kunnon lautasmalli. Lautasesta puolet täytetään kasviksilla. Neljännes muodostuu hiilihydraatin lähteestä, kuten riisistä, pastasta tai perunasta. Yksi neljännes lautasesta jää proteiinin lähteelle, kuten kalalle, kanalle tai lihalle. Pienille tai aktiivisille lapsille ja nuorille Palssa suosittaa mallia, jossa kasviksia, hiilihydraattilisuketta ja proteiinia on kolmannes kaikkia.

– Lisäksi ateriaan voi kuulua 1−2 viipaletta täysjyväleipää kasvirasvalevitteellä ja ruokajuomaksi rasvatonta maitoa tai vettä. Maidon voi myös halutessaan korvata kasvimaitojuomilla kalsiumin lähteeksi. Kalaa kannattaa syödä ainakin kaksi kertaa viikossa, ja kasvisten kohdalla valita värejä. Värikkäät vihannekset, hedelmät ja marjat sisältävät monipuolisesti terveydelle edullisia ravintoaineita, Palssa neuvoo.

Välipaloilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten arjessa. Hyvät eväät auttavat jaksamaan, sillä sekä nälkä että verensokerin nopeat vaihtelut aiheuttavat väsymystä ja heikentävät keskittymiskykyä. Palssan mukaan ravitsemuksellisesti välipalalta kaivataan etenkin monipuolisuutta.

– Ihannetapauksessa välipala sisältäisi kolme elementtiä: jotain täysjyväistä viljatuotetta hiilihydraatin lähteeksi, jonkin proteiinin lähteen ja jotain tuoretta kasvisten, marjojen tai hedelmien muodossa. Kotona on esimerkiksi helppo tehdä välipalaksi smoothieita, Palssa sanoo.

Etenkin urheilevan nuoren kohdalla riittävästä proteiinin saannista on syytä pitää huolta.

− Koko päivän energiataso vaikuttaa siihen, miten liikkuva nuori jaksaa vielä harrastuksissa koulupäivän jälkeen. Silloin isompi välipala voi olla paikallaan ja tärkeää on muistaa kunnon iltaruoka treenien jälkeen. Myös nesteytyksestä täytyy pitää huolta koko päivän aikana juomalla tarpeeksi vettä jo ennen treenejä, Palssa sanoo.

Monet vanhemmat totuttavat jälkikasvuaan makeaan välipalavalinnoilla – usein tietämättään.

– Suomalaiset lapset syövät liian vähän kasviksia ja liikaa sokeria. Sokerin määrää ei ehkä tule mietittyä tuoremehuja ja maustettuja maitotuotteita, kuten viilejä ja jogurtteja valitessa, Palssa sanoo.

Palssa kannustaa vanhempia rajoittamaan myös sokeripitoisten juomien käyttöä ja suosimaan vettä. Suuren sokeri- ja kofeiinimäärän takia myöskään energiajuomat eivät kuulu nuoren ruokavalioon. Kofeiini voi aiheuttaa levottomuutta ja ahdistuneisuutta sekä unihäiriöitä.

Palssa kaipaa rajoja myös arkisyömiseen, sillä lapsena opitut ruokatottumukset säilyvät pitkälle aikuisuuteen.

– Esimerkiksi ruokakaupassa saatetaan antaa väsyneelle ja kiukkuiselle lapselle suklaapatukka ensihätään. Parempi vaihtoehto on antaa kasviksia tai pieni hedelmä. Lapset myös kestävät odottaa vähän aikaa ruoan valmistumista., Palssa sanoo.

– Joillakin lapsilla myös makean syöminen on liian vapaata. Karkkia ja keksejä myös arkena napostelevat lapset saavat sokeria aivan valtavasti. Makean napostelu on vahvasti lapsena opittu tapa. Ihminen, joka ei siihen ole tottunut, ei sitä kaipaa.

5 terveellistä välipalavinkkiä lapselle: