Onko sinunkin hampaasi reiät korjattu muovipaikoilla? - Erikoislääkäri: Vaihda ehdottomasti

Suomessa hampaiden reiät paikataan useimmiten muovipaikoilla, jotka voivat ajan myötä kulua pinnaltaan ja vuotaa saumoistaan.

- Muovipaikat ovat Suomessa kaikkein suosituimpia. Ne ovat edullisia, nopeita valmistaa ja aidon hampaan värisiä. Etenkin pienten reikien paikkaamiseen muovi onkin oikein pätevä ratkaisu. Isommissa rei’issä ja varsinkin koko purentaa kantavissa poskihampaissa muovi ei välttämättä tue purentaa tarpeeksi, huomauttaa protetiikkaan ja purentafysiologiaan erikoistunut Oral Hammaslääkärien erikoishammaslääkäri Katja Narva.

1990-luvulle tultaessa muovi syrjäytti perinteisen amalgaamin Suomen käytetyimpänä paikkausmateriaalina. Hammaslääketiede on kuitenkin harpannut taas askelen eteenpäin, ja tänä päivänä paras valinta reikien korjaamiseen on usein keraaminen paikka.

- Hampaan kiille on ihmisen elimistön vahvinta materiaalia. Siksi paikkaamiseen on järkevintä käyttää materiaalia, joka käyttätyy purennassa oman hampaan tavoin. Vahva keraaminen paikka kestää suussa jopa vuosikymmeniä. Se ei myöskään kellastu eikä kerää pintaansa bakteereja samalla tavalla kuin muoviset paikat, Narva vertailee.

Nykyisin keraamiset paikat valmistetaan joko käsityönä tai digitaalisella CEREC-laitteella.

- Uudenlaisessa CEREC-ratkaisussa otamme asiakkaan hampaista optisen jäljennöksen suukameralla. Tämän digitaalisen kuvan perusteella hammaslääkäri suunnittelee yksilöllisen 3D-mallin, jonka mukaiseksi CEREC-kone sitten muotoilee paikan, kuvailee Narva.

- Perinteisempi vaihtoehto tietokoneelle on hammasteknikon käsityönä suunnittelema ja toteuttama keraaminen paikka. Kokeneen ammattilaisen tekemänä paikasta tulee todella tarkka ja yksilöllinen.

Keraaminen paikka on jonkin verran tyyriimpi kuin muovipaikka, mutta se on pitkällä tähtäimellä huomattavasti kestävämpi.

- Tapaan toisinaan asiakkaita, joilta on saatettu paikata sama hammas kahdeksaan kertaan muovia käyttäen. Jos muovin sijaan olisi valittu moderni keraaminen paikka, yksi toimenpide olisi riittänyt. Siinä olisi säästetty sekä hammasta että rahaa, Narva kertoo.

Erilaisia paikkausmateriaaleja jo yli 20 vuotta työssään vertaillut hammaslääketieteen tohtori Narva suosittelee, että suomalaiset alkaisivat vaatia hammaslääkäreitään tekemään kestävämpiä paikkoja.

- Jos poskihampaasi on paikattu laajalla muovipaikalla, suosittelisin ehdottomasti vaihtamaan muovipaikan kestävämpään materiaaliin. Pahin ongelma on salakavala purennan muuttuminen, kun muovipaikka kuluu ajan myötä. Keraamisen paikan pyytäminen hammaslääkäriltä on kaukokantoinen ratkaisu, Narva korostaa.

Lähde: Oral Hammaslääkärit Oyj