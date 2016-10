Yhä useampi ostaa kotiinsa kassakaapin

Pankkien tallelokeroiden saatavuus ja niiden kysyntä ovat vähentyneet. Esimerkiksi Danske Bankista kerrotaan, että pankki ei tarjoa tallelokeropalveluita enää ollenkaan.

Pankin mukaan sähköiset dokumentointipalvelut ja kotien kassakaapit ovat syrjäyttäneet perinteisen tallelokeron.

Nordeassa useat konttorit ovat siirtyneet uusiin tiloihin, ja tallelokeroita on vain konttoreissa, joissa on murtoturvallinen holvi. Osuuspankilla tallelokeroita on jäljellä lähes kaikissa pankeissa

Tallelokeropalvelua tarjotaan pääasiassa pankin omistaja- tai etuasiakkaille. Vapaita lokeroita on harvoin saatavilla. Tallelokeron kulut ovat vuodessa keskimäärin 100 euroa.

Tallelokeron vaihtoehtona useat pankit tarjoavat asiakirjan säilyttämispalveluita. Tämä on edullisempi säilytysmuoto, jos kyseessä on vain yhden paperin, esimerkiksi testamentin, säilyttäminen. Palvelun maksut vaihtelevat.

Tallelokeroiden vähentyessä kassakaappien myynti koteihin on kasvanut. Pohjoismaiden ainoan kassakaapivalmistajan Kaso oy:n mukaan paloturvallisten kaappien myynti koteihin on noussut 20–30 prosenttia viime vuodesta.

Kotiin tarkoitettua muutaman A4-mapin kokoista kassakaappia myydään eri puolille Suomea arvopaperien, käteisen, valokuvien ja tunnearvoltaan tärkeiden tavaroiden säilyttämiseen. Kassakaappivalmistajan paloturvakaappi maksaa noin 500 euroa ja kassakaappi noin 1000 euroa.

– Eräs asiakas halusi kassakaappiin tyttärentyttären ensimmäiset balettitossut, myyntipäällikkö Jussi Lehtonen kertoo.