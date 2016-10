Teräväpiirtotelevisiot yleistyvät hitaasti antenniverkkotalouksissa, kertoo Viestintävirasto. Uusimman selvityksen mukaan teräväpiirto- eli HD-lähetykset mahdollistava televisio tai digiboksi on vasta 39 prosentilla kotitalouksista, joissa TV-ohjelmia on mahdollista vastaanottaa vain antenniverkon kautta. Toukokuussa vastaava osuus oli 37 prosenttia. Kaikista TV-talouksista 67 prosentilla on vähintään yksi vastaanotin, jolla on mahdollista vastaanottaa teräväpiirtolähetyksiä. Tähän sisältyvät niin kaapeli-, antenni-, satelliitti- kuin IPTV-vastaanottokin.

Television antenniverkossa siirrytään kokonaan uuteen lähetystekniikkaan (DVB-T2) 31. maaliskuuta 2020. Uusi tekniikka mahdollistaa teräväpiirto-ohjelmistojen tarjonnan tai vaihtoehtoisesti useampien perustasoisten kanavien lähettämisen. Maksutelevisio kanavat siirtyvät DVB-T2-lähetyksiin jo aiemmin. Uuden lähetystekniikan mukaisten ohjelmistojen katselu edellyttää kuluttajilta DVB-T2-virittimellä varustettua televisiota tai digiboksia. Viestintäviraston mukaan kaupoissa myydään edelleen antenniverkkoon tarkoitettuja televisioita, joista DVB-T2-viritin puuttuu. Kaupan myyntitilastoja laativan GfK:n mukaan elokuussa myydyistä televisiovastaanottimista viritin puuttui kymmenestä prosentista ja digibokseista kahdesta prosentista. - Myyjien velvollisuus on kertoa myyntitilanteessa, voiko vastaanottimella katsoa tv-lähetyksiä myös lähetystekniikan muutoksen jälkeen, virasto sanoo. Kaapeli-, satelliitti- ja IPTV-lähetystekniikkaan ei ole tulossa muutoksia.